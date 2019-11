Qualifs - Viñales absolument intraitable, Quartararo devant Márquez

Q1 : Zarco impuissant face à Quartararo et Iannone

Johann Zarco ne perd pas de temps pour prendre la piste et tenter de signer un chrono pouvant lui permettre d'obtenir l'une des deux premières places de la Q1, synonyme de passage en Q2 pour aller disputer les 12 premières positions de la grille de départ. Pour cela, il faut sortir d'un chapeau dans lequel se trouvent aussi les noms de Quartararo, Mir, Bagnaia, Lorenzo, Pol Espargaro, Kallio, Syahrin, Rabat et Abraham.

Signant un 1'30''998 pour sa première tentative lancée, le Français voit immédiatement Mir établir une marque plus performante de près de trois dixièmes, avant que Quartararo ne les mette d'accord en faisant tomber la référence à un compétitif 1'29''851, qui l'aurait placé en 2e position lors du warm-up, quelques minutes plus tôt.

Revenant à la charge, Bagnaia place sa Ducati à la convoitée 2e place reprise par Mir après seulement quelques secondes, faisant glisser Zarco 4e. Après un passage aux stands pour repasser des gommes fraîches, les pilotes se relancent pour près de cinq minutes en piste. Rapide, Quartararo fait tomber sa propre référence en améliorant ses secteurs et son tour : 1'28''949 ! Au sol, Syahrin et Kallio voient leur séance prendre fin sans blessure sur deux chutes indépendantes. Solide, Iannone joue sa carte au guidon de l'Aprilia dans les derniers instants et se place P2, dans la roue de Quartararo. Les ultimes efforts de Mir et Zarco n'empêcheront pas l'Italien de s'octroyer une place en Q2.

Les qualifiés en Q2 : Quartararo, Iannone

Q2 : Le travail de démolition de Viñales

Les pilotes disposent de 15 minutes pour se lancer à l'assaut de la pole position sur le tracé de Phillip Island. En confiance depuis le début du week-end sur le sec, Viñales, vainqueur de la dernière édition en date avec Yamaha et monté sur le podium de deux des événements précédents avec Suzuki, frappe sans attendre : l'Espagnol, chaussé des deux pneus tendres, abat immédiatement un chrono de 1'29'000 : suffisant pour prendre la mesure de Quartararo et de Iannone, encore une fois calé dans la roue de la Yamaha factory ! Le #12 n'en reste pas là et poste une amélioration de près de 0''3 pour améliorer le temps de la pole provisoire dans son second tour lancé, tandis que Márquez se place P3 devant Petrucci, Crutchlow et Aleix Espargaro, qui prend la mesure de son équipier Aprilia.

La piste regagne en calme quelques instants alors que les pilotes repassent par la pitlane pour un rapide examen de leurs temps et la pose de nouvelles enveloppes pneumatiques permettant de repartir au charbon pour une paire de tours lancés. Étonnamment, Viñales parvient à se trouver en piste seul, sans personne dans sa roue. Une légère amélioration de quelques centièmes lui permet de montrer pour la troisième fois qu'il détient la mesure de cette séance de qualifications comme aucun autre, avant une ultime amélioration en 1'28''492. Quartararo et Márquez, vu dans l'herbe, se montrent incapables de s'approcher du temps de l'Espagnol : c'est une pole position d'autorité pour Top Gun !