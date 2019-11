Warm-up - Viñales tient toujours le bon bout

C'est sans Miguel Oliveira, incapable de rouler en raison d'hématomes aux mains et de possibles lésions internes encore indéterminées avec certitude, qu'est lancée la séance de warm-up.

Compte tenu du peu de temps de roulage sur piste sèche dont ont disposé les pilotes depuis le début de ce week-end agité d'un point de vue météorologique, l'ensemble du plateau a à cœur de passer chaque seconde possible en piste pour évaluer le rythme de course et la dégradation des pneumatiques, qui doivent encore être choisis pour le Grand Prix… et les qualifications qui, après avoir été annulées hier, se tiennent ce matin !

Comme depuis le début du week-end, Maverick Viñales (tendre-medium) est prompt à se porter en tête dès le début de la séance, avant d'être délogé par Márquez (dur-medium) et Miller (medium-tendre), puis de reprendre le contrôle (1'30''035).

Le premier pilote à passer sous la barre des 1'30'' est encore une fois l'Espagnol de l'équipe Yamaha, en 1'29''893, sur une piste encore relativement fraîche semblant bien fonctionner pour l'Aprilia d'Aleix Espargaro. Ces 20 minutes de roulage ne verront pas d'autre amélioration au sommet du fait de l'expérimentation des pneus jusqu'au bout par les pilotes, qui se dirigent désormais vers une séance de qualification décalée.