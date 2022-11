Zéro pression pour Quartararo : "Je peux tout tenter"

Charger le lecteur audio

Cette fois ça y est, la saison 2022 va délivrer son verdict. On saura dans quelques heures, à l'arrivée du Grand Prix de Valence, si l'immense favori Pecco Bagnaia aura fait le nécessaire pour décrocher son premier titre en MotoGP ou si un scénario improbable aura permis à Fabio Quartararo de s'offrir son deuxième sacre en autant de saisons. Depuis que Bagnaia a pris la tête du championnat, en Australie, le pilote Yamaha sait ses chances infimes et assure ne plus ressentir la pression, conscient qu'il n'a plus les cartes en main. Même un succès, résultat qu'il n'a plus connu depuis le Grand Prix d'Allemagne avant même le début de l'été, ne lui garantirait rien puisqu'il faudrait y ajouter une contre-performance de Bagnaia, 15e ou encore plus loin, pour inverser la vapeur.

Quartararo a pourtant de quoi faire douter Bagnaia. Depuis le début du week-end, le Français affiche l'un des meilleurs rythmes alors que le pilote Ducati est plus sur des œufs, même s'il a souvent démontré sa capacité à faire la différence en course depuis la mi-saison. Quartararo peut également compter sur une meilleure position de départ, la quatrième, alors que Bagnaia devra s'élancer une ligne derrière lui, en huitième position. Dans ce contexte, celui qui est encore Champion en titre abordera-t-il la course complètement détendu ?

"Bien sûr", a répondu Quartararo après les qualifications, affichant sa volonté d'attaquer sans retenue : "Je n'ai plus rien à perdre et je sais très bien que je peux tout tenter. Je peux encore terminer troisième du championnat mais tant que je suis là, je veux me battre pour la première place et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de très gros à perdre. J'ai fait ma saison, on est à la 20e course et je pense que c'est intéressant de continuer comme ça."

Dans la peau du chassé, Bagnaia est dans une position plus favorable en termes de points mais plus vulnérable nerveusement, et si la fébrilité du clan italien pouvait bénéficier à Quartararo, ce dernier ne s'en plaindrait pas : "L'entourage de Pecco a l'air un peu stressé. Je pense que plus on se rapproche du moment, plus ils sont stressés. J'ai vécu ça l'année dernière et c'est normal. Si ça peut jouer en ma faveur, tant mieux."

Marc Márquez et Valentino Rossi, habitués plus que quiconque aux luttes pour le titre, n'excluent pas un succès de Fabio Quartararo cet après-midi. L'intéressé y croit-il vraiment ? "Le seul objectif que j'ai, c'est de donner mon maximum, et après on verra ce qu'il se passe", prévient-il, prudent mais résolument optimiste : "Nos EL4 [ont montré que] c'était plutôt pas mal."

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia

L'an passé, Fabio Quartararo n'avait pourtant pas pu rivaliser face aux Ducati, Pecco Bagnaia en tête, sur ce circuit, mais la donne semble avoir changé cette année, grâce à de petites évolutions aérodynamiques apparues sur sa moto et des pneus plus durs apportés par Michelin. Autant d'éléments qui ont permis à la Yamaha de gagner en stabilité.

"Il y a deux choses. Il y a les ailerons qui nous aident un peu. Ici, ce n'est pas un problème de puissance. Dans la ligne droite oui, mais il y a des endroits où le problème, c'est vraiment qu'on a énormément de wheelie. Avant, les Ducati avaient beaucoup plus d'ailerons que nous et maintenant, on a un aileron de chaque côté en plus. [Il y a aussi] le pneu avant qui est plus dur. Le medium de cette année est le dur de l'année dernière et ici on a [donc] quelque chose de plus dur. J'aurais même aimé essayer quelque chose d'encore plus dur mais je pense que les deux différences sont là."

Il reste à savoir si ces éléments seront suffisants pour permettre à Fabio Quartararo d'entrer dans la lutte pour la victoire alors que de très nombreux pilotes ont affiché un bon rythme depuis le début du week-end : "Martín a l'air très fort. Il a un rythme très rapide mais après, on sait qu'il y a 27 tours ici, c'est très long."

"Je pense qu'il y a Oliveira en regardant ses EL4, mais il part un peu loin, Marini, qui part 11e je crois", a-t-il ajouté. "Marc [Márquez] allait très vite avec le tendre [samedi] matin aussi. Miller un peu moins mais on sait qu'ici il va toujours vite. On est pas mal à avoir un bon rythme et on est là pour se battre pour la victoire." Pecco Bagnaia est prévenu.