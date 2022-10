Les chances de titre de Bagnaia et Quartararo à Valence

Charger le lecteur audio

Après neuf mois de compétition, le MotoGP va enfin connaître son champion ! Pour la cinquième fois depuis sa création en 2002, c'est lors de la dernière manche de la saison, à Valence, que va se jouer ce dénouement. Si en Malaisie ils étaient encore mathématiquement quatre à pouvoir décrocher le titre de Champion du monde 2022, ils ne sont désormais plus que deux, avec un très net avantage de points pour Pecco Bagnaia, grand favori.

Fabio Quartararo, son dernier rival, aura donc fort à faire pour parvenir à rendre effectif un scénario qui lui permettrait de l'emporter, lui qui compte 23 unités de retard sur le pilote Ducati. Pour cela, il doit parvenir à marquer 24 points de plus que l'Italien et doit donc forcément gagner puisqu'un succès équivaut à 25 unités et une seconde place à 20.

La victoire est son unique possibilité, mais il faut encore que son adversaire ne marque pas plus d'un point, et qu'il termine ainsi 15e ou plus loin. En cas d'une égalité mathématique à l'issue de cette 20e course, avec un scénario qui verrait Bagnaia marquer les deux points de la 14e place et Quartararo les 25 de la première, l'Italien raflerait quand même le titre grâce à son plus grand nombre de victoires au cours de la saison (sept contre trois, à ce stade). Et si le Français ne gagne pas, Pecco Bagnaia est assuré, peu importe son résultat à l'arrivée, d'être sacré Champion du monde.

Les résultats qui donneraient le titre à Bagnaia au GP de Valence :

Pecco Bagnaia Fabio Quartararo De vainqueur à 14e Peu importe 15e ou plus loin 2e ou plus loin

L'unique résultat qui donnerait le titre à Quartararo au GP de Valence :

Fabio Quartararo Pecco Bagnaia Vainqueur 15e ou plus loin

Le barème de points :

Victoire 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt

Une chance infime pour Quartararo

Si Fabio Quartararo a repoussé l'échéance jusqu'au dernier Grand Prix en terminant sur le podium en Malaisie, il sait que ses chances de décrocher un second titre mondial consécutif sont très faibles et relèveraient d'un incroyable scénario. Il est vrai, en effet, que le circuit de Valence n'est pas réputé comme convenant à la Yamaha, malgré une victoire de Franco Morbidelli en 2020.

L'an passé, Pecco Bagnaia s'y était justement imposé devant Jorge Martín et Jack Miller qui avaient formé un podium 100% Ducati, quand le Français avait conclu au cinquième rang. En 2020, ce dernier avait terminé la première course sur le circuit Ricardo Tormo à la 14e place et avait chuté lors de la seconde, mais l'Italien n'avait à l'époque pas vraiment fait mieux en partant à la faute la première fois avant de finir la deuxième course en 11e position. À noter, par ailleurs, que Quartararo était monté sur le podium en 2019.

Difficile, évidemment, d'effectuer une réelle comparaison tant les situations sont désormais différentes. Les machines ont évolué et les pilotes également. En se basant uniquement sur cette saison 2022, la dernière victoire du Français remonte au Grand Prix d'Allemagne, fin juin, et excepté le GP du Japon où Bagnaia a chuté, l'Italien a toujours terminé devant lui depuis, en plus d'avoir accumulé huit podiums sur les neufs courses disputées sur cette période, dont cinq victoires. Les statistiques jouent clairement en faveur du pilote Ducati, mais tout peut évidemment toujours arriver en course.

Un inversement des rôles sur la fin

Tout au long de la première partie de la saison, il a semblé que Pecco Bagnaia, pourtant annoncé comme favori pour le titre aux côtés de Fabio Quartararo, ne serait pas en mesure de se battre à nouveau pour le Graal tant il a accumulé les erreurs et les résultats blancs.

Après Enea Bastianini et Aleix Espargaró, le pilote Yamaha, toujours régulier en début d'année, s'est emparé de la tête du championnat à Portimão, malgré une égalité de points avec Álex Rins. Dès lors, il a creusé l'écart et s'est assuré d'un écart relativement confortable. Seulement dixième après le GP du Portugal, Bagnaia était encore loin de pouvoir réellement songer au titre et lorsque son retard a atteint 91 points au soir du GP d'Allemagne, où il était à nouveau parti à la faute, il semblait presque hors-jeu.

Mais l'Italien s'est soudainement mis à inverser la tendance et à dominer le plateau dès la course suivante, aux Pays-Bas, et a réalisé un quasi sans-faute en montant toujours sur le podium depuis, hormis une nouvelle erreur à Motegi. Il ne comptait plus que deux unités de retard sur Quartararo avant d'entamer le GP d'Australie et a ensuite pris les commandes du championnat pour creuser son écart en Malaisie, malgré une troisième place du Français.

Évolution du leader tout au long de la saison :

Grand Prix Leader Avance sur le 2e #1 GP du Qatar E. Bastianini 5 pts #2 GP d'Indonésie E. Bastianini 2 pts #3 GP d'Argentine A. Espargaró 7 pts #4 GP des Amériques E. Bastianini 5 pts #5 GP du Portugal F. Quartararo 0 pts #6 GP d'Espagne F. Quartararo 7 pts #7 GP de France F. Quartararo 4 pts #8 GP d'Italie F. Quartararo 12 pts #9 GP de Catalogne F. Quartararo 22 pts #10 GP d'Allemagne F. Quartararo 34 pts #11 GP des Pays-Bas F. Quartararo 21 pts #12 GP de Grande-Bretagne F. Quartararo 22 pts #13 GP d'Autriche F. Quartararo 32 pts #14 GP de Saint-Marin F. Quartararo 30 pts #15 GP d'Aragón F. Quartararo 10 pts #16 GP du Japon F. Quartararo 18 pts #17 GP de Thaïlande F. Quartararo 2 pts #18 GP d'Australie P. Bagnaia 14 pts #19 GP de Malaisie P. Bagnaia 23 pts Les autres titres MotoGP désormais joués Le titre des pilotes est le dernier encore en jeu en MotoGP puisque tous les autres ont d'ores et déjà été attribués. Ducati s'est adjugé les titres constructeurs et équipes, et remporterait donc la triple couronne, comme en 2007, en cas de sacre de Bagnaia. Les autres distinctions, honorifiques celles-ci, sont également revenues au clan italien puisque Pramac est la meilleure équipe indépendante, Enea Bastianini le meilleur pilote indépendant et Marco Bezzecchi le meilleur rookie. Il reste également un enjeu important dans les autres catégories. Car si le titre Moto3 a été adjugé au Grand Prix d'Australie en faveur d'Izan Guevara, le championnat Moto2 se décidera lui aussi à Valence entre Augusto Fernández et Ai Ogura, séparés de 9,5 points à l'avantage de l'Espagnol. Le Japonais aurait pourtant pu arriver en leader et avec une avance confortable mais il est parti à la faute dans le dernier tour du GP de Malaisie, alors qu'il jouait la victoire.