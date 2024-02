Test Losail - Viñales mène la danse pour la reprise des essais

Un peu moins de deux semaines après le test de Sepang, les pilotes ont repris la piste sur le circuit de Losail, qui accueillera le premier Grand Prix de la saison au début du mois de mars. Raúl Fernández, victime d'une lourde chute en Malaisie, a retrouvé son Aprilia mais Franco Morbidelli était encore absent puisqu'il ne devrait remonter sur sa Ducati qu'au GP du Qatar après son choc à la tête à Portimão. Tous les autres titulaires sont au rendez-vous, avec Michele Pirro pour remplacer Morbidelli chez Pramac, et Cal Crutchlow, le pilote d'essais de Yamaha, également en piste.

Après une première heure très peu animée, qui n'a vu que Pirro et le rookie Pedro Acosta s'aventurer à faire des tours chronométrés mais au rythme encore modeste, différents représentants de KTM ont été aperçus en tête, avec Brad Binder, Acosta et Jack Miller qui se sont succédé au sommet du classement. Le clan Ducati a ensuite pris le pouvoir, grâce à Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez puis Jorge Martín, qui a creusé un écart conséquent sur ses adversaires. Maverick Viñales a fait mieux, en réalisant le premier chrono du jour sous la barre des 1'55.

Le pilote Aprilia a gagné près d'une seconde sur sa propre référence peu avant le cap des trois heures en piste, mais reste à plus de deux secondes de la pole réalisée par Luca Marini en novembre dernier, dans des conditions bien plus fraîches. Álex Márquez est remonté au deuxième rang juste avant le cap des trois heures d'essais.

Acosta continue à impressionner avec la troisième place. L'Espagnol a de loin été le plus actif en piste, malgré un problème en piste qui l'a obligé à s'immobiliser au premier virage. Il a très vite pu reprendre ses essais. Martín est quatrième devant Augusto Fernández, qui semble plus en forme après un test de Sepang difficile, et Brad Binder.

Miguel Oliveira confirme la bonne forme d'Aprilia avec la septième place à l'heure actuelle, devant Marc Márquez et Marco Bezzecchi, victime d'une chute sans gravité au virage 14. Johann Zarco est pour le moment le meilleur représentant de Honda, au dixième rang, devant les deux pilotes de l'équipe officielle, Joan Mir et Luca Marini.

Fabio Quartararo est 14e tandis que Pecco Bagnaia n'a pas cherché à faire de tour rapide. Le double Champion du monde MotoGP est actuellement 23e et dernier, à sept secondes de la tête. Les pilotes sont en piste jusqu'à 21h00 sur place (19h00 en France métropolitaine).

Test Losail - Jour 1, 15h