Test Sepang, J3 - Quartararo se rapproche du record

Troisième et dernière journée d'essais à Sepang pour les pilotes MotoGP, et c'est une nouvelle fois Fabio Quartararo que l'on retrouve au sommet de la feuille des temps au bout de quatre heures de roulage. Le pilote français s'est installé en première position une demi-heure après l'ouverture de la pitlane, d'abord avec un chrono de 1'58"541, légèrement plus rapide que celui qu'il avait établi hier (1'58"572), puis il a confirmé sa mainmise au sommet d'un classement pourtant particulièrement serré.

Une nouvelle fois, Aleix Espargaró s'est montré très rapide dès l'entame de cette journée, un temps deuxième derrière Quartararo en 1'58"694. Ce chrono du pilote Aprilia abaissait d'une demi-seconde sa référence précédente, établie hier, et il n'allait plus faire mieux jusqu'à cette mi-journée. La fenêtre des 1'58 est aujourd'hui incontournable pour quiconque a l'intention de figurer aux 15 premières places, si bien que le pilote Aprilia a peu à peu rétrogradé au classement jusqu'à figurer à présent en neuvième position.

Remplacé au sommet durant quelques minutes par Cal Crutchlow (1'58"431), Fabio Quartararo a rapidement répliqué avec un temps 1'58"349 avant la fin de la première heure. Le Français, qui continue de travailler au guidon de la Yamaha de 2020, se trouve désormais très proche des records de Sepang, qu'il s'agisse de l'officiel (1'58"303) ou bien du record non-officiel enregistré sur ce même test l'année dernière (1'58"239). Crutchlow ne lui concède pour l'heure que 0"082 tandis que la troisième place est occupée par Álex Rins sur la Suzuki, à un dixième du Français.

Pecco Bagnaia s'est propulsé en quatrième position avec un tour impressionnant, qui l'a placé à cinq petits centièmes de Rins. Il est suivi de près par Valentino Rossi, auteur dès le début de journée d'un gain de 0"575 par rapport à ce qu'il a réalisé hier. Contenus en 0"075 à peine, viennent ensuite Danilo Petrucci, Pol Espargaró et Jack Miller, qui ont tous contribué à faire rétrograder Aleix Espargaró au cours de la matinée. Joan Mir complète à ce stade le top 10, néanmoins à l'instar des autres pilotes Suzuki, il a bouclé sa séance dans la matinée : aucun d'eux ne reprendra la piste cet après-midi.

Marc Márquez, qui vise une cinquantaine de tours aujourd'hui après être monté en puissance jour après jour, en a déjà bouclé 43. Il occupe à ce stade la 12e position. Également hors du top 10, Andrea Dovizioso peine décidément à se frayer un chemin dans le classement. Cette séance confirme à quel point elle est compliquée pour le pilote Ducati, victime hier d'une chute qui lui a fait perdre un précieux temps de travail sur les réglages (après de premiers soucis vendredi) et lui a par ailleurs valu quelques douleurs au cou.

15 pilotes en 1'58

Johann Zarco, qui réalise sa troisième journée au guidon de la Ducati, a fortement abaissé son temps par rapport à hier (il a gagné 0"874) et bien qu'il n'occupe que la 15e position il ne se trouve qu'à six dixièmes du meilleur temps, dans un classement qui, comme nous l'avons dit, se veut particulièrement resserré. Maverick Viñales, par exemple, se trouve à huit dixièmes de Quartararo, mais n’apparaît qu'au 18e rang.

Il faut dire que cette matinée offrait les conditions les plus favorables à un time attack, que de nombreux pilotes ont pu tenter de réaliser. Et c'est aussi la journée choisie par beaucoup d'entre eux pour tester des pneus de développement proposés par Michelin : une nouvelle gomme avant dure, fournie exclusivement aux équipes officielles ; la nouvelle construction de pneu avant (en gomme tendre) déjà testée plusieurs fois l'an dernier et destinée à 2021 ; un pneu avant asymétrique, en gomme dure ; deux options tendres à l'arrière, dont le manufacturier veut tester la résistance sur cette piste. On avait déjà pu voir un Dani Pedrosa particulièrement rapide hier avec l'un de ces pneus, dont le potentiel est apparu évident.

Pedrosa ne roule pas aujourd'hui, remplacé par Mika Kallio dans le programme KTM. En revanche, Jorge Lorenzo participe bel et bien à cette journée d'essais, pour le compte de Yamaha. Le Majorquin a fait son apparition en piste au bout d'une demi-heure, au guidon de la version 2019 de la machine d'Iwata comme cela était prévu. À la recherche de bonnes sensations avec une M1 qu'il a abandonnée fin 2016, Lorenzo profite de cette journée pour engranger des kilomètres et on a notamment pu le voir rouler avec Viñales. Toujours chez Yamaha, on a pu remarquer un "holeshot device" (système d'aide au départ utilisé par Ducati) sur la machine d'essai de Katsuyuki Nakasuga.

Il reste quatre heures de roulage possibles à Sepang, avant que ne tombe le rideau sur ce premier test officiel de la pré-saison.

