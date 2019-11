Viñales déterminé à s'échapper en course

Après avoir décroché la pole position à Phillip Island, Maverick Viñales va une nouvelle fois s'élancer de la première ligne, cette fois au Grand Prix de Malaisie. Deuxième des qualifications, le pilote espagnol a dû s'incliner face à Fabio Quartararo, mais il se montre tout de même très satisfait de son exercice sur le tour lancé, lui qui a détenu pendant quelques secondes le record du circuit de Sepang, avant de voir Quartararo le battre.

"En qualifications, c'est toujours très difficile, nous faisons tous de notre mieux pour tout donner sur un tour. C'était un bon tour. Il faut continuer de travailler sur un tour, où l'on peut s'améliorer. Je suis en tout cas content et excité pour la course de demain", a-t-il expliqué, avant d'ajouter au micro du site officiel du MotoGP : "En EL3 nous nous sommes sentis très bien, et puis en qualifications nous avons tout donné. Finir deuxième à moins d'un dixième, je suis très content. Nous travaillons très dur comme toujours, tout le monde essaie de s'améliorer."

Impressionnant en rythme de course, Viñales souhaite se retrouver dans la même situation qu'à Phillip Island, où il s'est battu jusqu'au bout avec Marc Márquez pour la victoire. Avec si possible une issue différente évidemment, lui qui avait chuté dans le dernier tour du Grand Prix d'Australie...

"Je suis vraiment content honnêtement, j'ai débuté le week-end avec énormément de confiance sur la moto. Ce matin, je me suis senti vraiment bien avec les réglages de course, ce qui veut dire que nous avons la possibilité d'au moins nous battre pour la victoire jusqu'au bout. Je me suis senti bien sur la moto pendant de nombreux tours."

Alors qu'il avait pris un mauvais départ en Australie avant de réussir à remonter et à reprendre la tête, le numéro 12 compte bien s'élancer ce dimanche, même s'il n'estime pas que le départ sera primordial : "À Phillip Island je n'ai pas pris un bon départ, mais j'ai quand même réussi à prendre la tête et à attaquer. Ici je vais essayer de bien démarrer, d'être dans les premières places en début de course, et puis on va voir comment gérer les pneus."

Toutefois, s'il parvient à prendre un bon envol, la stratégie est toute trouvée : "Je vais essayer d'attaquer d'entrée de jeu. Je vais essayer de prendre la tête dès le premier virage, et je vais attaquer au maximum. Nous n'avons rien à perdre, tout à gagner, alors on va attaquer, attaquer et attaquer de nouveau ! [...] Même le podium est très important pour nous [après Phillip Island], donc même ça serait très bien."