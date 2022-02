VR46 explique l'imbroglio Aramco par un problème de "timing"

Charger le lecteur audio

Le feuilleton Aramco/VR46 est définitivement terminé. L'équipe de Valentino Rossi a dévoilé la livrée de ses motos pour la saison 2022 du MotoGP et si le logo de Mooney, annoncé comme sponsor-titre en tout début d'année, est bien présent, celui du pétrolier saoudien n'apparaîtra pas sur les Ducati.

La communication de l'équipe était restée assez floue jusqu'à cette cérémonie. En 2021, l'arrivée de VR46 en MotoGP n'a pas été annoncée par la structure elle-même mais par Tanal Entertainment Sport & Media, une société saoudienne qui mentionnait l'implication d'Aramco dans le financement du projet. Rossi avait confirmé l'accord, qualifiant l'entreprise de "partenaire important" sans qui il aurait été "vraiment très difficile" de mener à bien le projet en MotoGP.

Le son de cloche était tout autre du côté du géant de l'énergie présent en F1 en tant que sponsor du championnat et désormais d'Aston Martin : "Aramco, l'une des plus grandes entreprises au monde dans l'énergie et la chimie, confirme ne pas être entré dans un partenariat stratégique avec l'équipe de MotoGP VR46 ou toute autre entité en MotoGP", avait précisé l'entreprise à Motorsport.com dans une conversation téléphonique. "Aramco n'a pas été informé de l'annonce faite par Tanal Entertainment le mercredi 28 avril. Aramco n'a jamais eu d'accord commercial avec Tanal Entertainment, le Championnat MotoGP ou toute équipe engagée."

Aramco a pris place sur les Aston Martin en F1 mais pas les Ducati de VR46 en MotoGP

Rossi a durant plusieurs semaines affiché sa confiance et assuré que les discussions avançaient avec le Prince Abdelaziz ben Abdallah Al Saoud, qui était en théorie derrière le soutien financier d'Aramco. Les propos du septuple champion de la catégorie reine n'ont pas permis d'effacer les doutes et l'entente ne s'est finalement pas concrétisée.

À l'occasion de la présentation de la livrée de VR46, Pablo Nieto a pourtant assuré qu'un accord avait bel et bien été scellé : "Comme tout le monde le sait, nous avions signé un contrat avec [Aramco], mais le timing était complètement différent de ce dont nous avions besoin, c'est pourquoi nous avons décidé de maintenir notre cap et nous avons trouvé Mooney", a expliqué le team manager. "Nous avions déjà signé le contrat avec Aramco et ça a été très difficile à cause du timing."

Mooney a fait son arrivée au moment opportun

C'est donc sous les couleurs de Mooney que rouleront les pilotes de VR46 en MotoGP et en Moto2, ainsi que Rossi dans ses activités sur quatre roues en GT. L'équipe aurait-elle eu le budget nécessaire sans le soutien de cette entreprise italienne de services bancaires ? L'accord est en tout cas survenu au moment idéal et très rapidement après l'épisode Aramco.

"On s'est rencontrés cet hiver et on s'est bien entendus", a déclaré Valentino Rossi durant la présentation de son équipe, évoquant un "coup de foudre" avec les dirigeants de Mooney : "Ils sont venus au Ranch à Tavullia et nous voilà."

"C'était fantastique et rapide", a ajouté Emilio Petrone, directeur général de Mooney. "On a conclu l'accord en trois semaines. Tout s'est fait de la meilleure façon possible. On a conclu l'accord sur une poignée de main."

Avec Charlotte Guerdoux