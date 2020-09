Warm-up - Dovisiozo et Suzuki confirment leur bon rythme de course

Les conditions du warm-up sont bien différentes de ce qui a été vu hier, y compris dans la matinée : la fraîcheur entourant les environs accidentées du Red Bull Ring et l'humidité nuageuse persistante font que les pilotes trouvent un asphalte tempéré (18°C dans l'air, 25°C en piste). L'adhérence de la piste a surtout dramatiquement changé en raison du balayage de celle-ci par d'importantes trombes d'eau, hier dans la soirée, au cours d'un puissant orage.

Les vingt dernières minutes de roulage disponibles avant la course dont le départ sera donné à 14h00 voient tout d'abord Fabio Quartararo se porter aux commandes de la séance, avec un chrono de 1'25''0, vite battu par les deux Yamaha factory de Viñales et Rossi, l'Espagnol faisant tomber la marque en 1'24''695.

Ce que l'on savait déjà depuis le début du week-end autrichien trouve sa confirmation : le peloton est incroyablement resserré et nombre de constructeurs peuvent venir mettre leur grain de sel. En 1'24''363, Mir place brièvement sa Suzuki aux commandes après la mi-séance, avant que la Ducati factory de Dovizioso, dont chacun redoute le rythme de course, ne reprenne la main pour quelques instants et que l'Espagnol n'améliore de nouveau à son tour ! Troisième au même moment, Nakagami rappelle qu'il faudra compter avec sa Honda ce week-end : le Japonais, rapide en qualifications, pourrait aussi être un grand candidat au podium cet après-midi.

En difficulté dans le virage 4 où il avait déjà connu des ennuis en course la semaine dernière, Quartararo est vu dans le bac à gravier au même endroit par deux occasions lors de cette courte séance. Les Yamaha Petronas semblent décidément peu à l'aise à cet endroit de la piste, où Franco Morbidelli a lui aussi débuté sa propre séance par un tout-droit.

Séance discrète de la part du poleman Pol Espargaró, seulement onzième, et de Johann Zarco, en retrait avant de sortir un ultime tour le plaçant finalement quatrième. L'auteur du troisième temps des qualifications prendra le départ depuis la pitlane en raison d'une pénalité régissant son accident du week-end dernier.

GP de Styrie - Warm-up