Räikkönen et son test en NASCAR : "Jusqu'à présent, ça va"

Charger le lecteur audio

La NASCAR a permis à Kimi Räikkönen et à Mike Rockenfeller, un autre débutant dans la série, qui courra pour Spire Motorsports lors de l'épreuve de Watkins Glen, de piloter une Chevrolet Camaro ZL1 de test dans le cadre de son programme d'orientation des pilotes sélectionnés au VIRginia International Raceway.

Le Champion du monde de Formule 1 2007 pilotera pour Trackhouse lors de la course routière de Watkins Glen, le 21 août, en tant que coéquipier de Daniel Suarez et Ross Chastain. L'apparition du Finlandais entre dans le cadre de l'initiative Project 91 de Trackhouse, qui cherche à étendre la portée de la NASCAR en intégrant des pilotes internationaux talentueux à la Cup Series.

Une fois le test terminé, Räikkönen a déclaré : "Je n'ai pas de point de comparaison mais je pense que c'était sympa de faire quelques tours, même si ce n'est pas exactement la même voiture que celle que nous allons piloter. C'était très bénéfique de faire des tours et de s'amuser, de savoir ce que la voiture fait, de faire de plus longs runs pour la découvrir, et je suis sûr que ce sera plus facile en vue des essais pendant [le week-end] de course."

"J'ai évidemment un peu d'expérience avec la voiture de Cup de 2011. Cette voiture est de nouvelle génération, elle est beaucoup plus agréable, je pense que c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. J'ai utilisé le simulateur pour me faire une idée, c'est OK, évidemment les mêmes choses se passent pour elle comme une voiture normale, donc quand les pneus chauffent vous glissez plus. Jusqu'à présent, ça va."

Kimi Räikkönen

La course à Watkins Glen constituera la première sortie de Räikkönen dans une épreuve de sport automobile depuis qu'il s'est retiré de la F1 en décembre dernier, sa dernière apparition pour Alfa Romeo ayant eu lieu au Grand Prix d'Abu Dhabi.

Räikkönen a également effectué des essais d'arrêt au stand avec son équipe afin d'être le mieux préparé possible, malgré les règles strictes de la NASCAR sur les essais en piste. "Nous avons peut-être fait 50 tours ou quelque chose comme ça", a-t-il déclaré à propos des tests. "Sans ces essais et le simulateur, il est certain qu'il me faudrait passer directement à 20 minutes d'essais, puis aux qualifications, et ce serait beaucoup plus difficile."

"Au moins, nous nous sommes préparés aussi bien que nous le pouvions, donc merci à la NASCAR qui nous a permis d'avoir ces tours, nous avons fait de notre mieux et du mieux que nous pouvions, donc nous verrons ce que nous allons récolter. Évidemment, c'est une nouvelle piste pour moi, donc je dois l'apprendre, et nous verrons comment nous nous en sortirons."

Räikkönen, qui a déjà pris le départ d'une course en Xfinity Series et d'une autre en Truck Series en 2011 avec Kyle Busch Motorsports pendant son congé sabbatique de la F1, dit avoir apprécié l'expérience jusqu'à présent. "L'équipe fait un excellent travail, il y a des gens vraiment sympas tout autour, c'est amusant d'être dans la voiture", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas conduit de voiture de course depuis ma dernière course de F1, donc c'était amusant et j'espère que nous pourrons obtenir un assez bon résultat en course."

Lire aussi : Raikkonen teste une NASCAR avant ses débuts en Cup