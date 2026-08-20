Aston Martin teste des évolutions pour la Valkyrie

Lundi et mardi, la structure The Heart of Racing, dirigée par Ian James, et l'équipe du constructeur britannique ont effectué un premier roulage assez court, appelé "roll-out", sur l'aérodrome de Hinton. Ils ont ensuite pris la direction du circuit de Silverstone mercredi, sous réserve de l'approbation de l'IMSA et de l'ACO.

Le prototype Aston Martin Valkyrie évolué a alors été confié aux pilotes officiels, parmi lesquels Harry Tincknell, que l'on peut voir au volant sur les images officielles publiées par l'équipe britannique. La voiture arbore une livrée semi-camouflée composée de motifs à damier verts, noirs, bleu clair et bleus.

"Valkyrie – The Sound of Evolution" : c'est la légende choisie par Aston Martin pour accompagner les quatre photos, avec une référence évidente au moteur V12 atmosphérique, dont la sonorité a immédiatement conquis le cœur des passionnés.

L'Aston Martin Valkyrie lors d'essais privés à Silverstone. Photo de: Aston Martin Racing

Pour le moment, aucune zone précise n'a été identifiée comme devant faire l'objet de modifications sur le modèle, dépourvu de tout système hybride et qui a fait ses débuts en compétition en 2025.

Néanmoins, Ian James lui-même, ainsi que les dirigeants d'Aston Martin, avaient déjà confirmé qu'ils investiraient dans des jokers en vue de 2027, notamment sur le plan aérodynamique et dans d'autres domaines, une fois qu'ils disposeraient de suffisamment de données pour déterminer où concentrer leurs efforts afin d'en exploiter tout le potentiel.

Cela se traduit également par la poursuite des essais d'Aston Martin et de The Heart of Racing à Austin le 9 septembre, où Ferrari et Genesis seront également en piste, puis à Aragón le 15 septembre. Trois nouvelles journées de tests sont ensuite prévues entre octobre et novembre dans la soufflerie de Windshear, où sont relevées les données et spécifications de tous les prototypes en vue de leur homologation finale.

L'Aston Martin Valkyrie lors d'essais privés à Silverstone. Photo de: Aston Martin Racing