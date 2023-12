Calado prolonge à son tour chez Ferrari en Hypercar

La stabilité attendue au sein du programme Hypercar de Ferrari se précise un peu plus. Après Nicklas Nielsen le mois dernier, c'est au tour de James Calado de prolonger son contrat pour plusieurs années avec le constructeur italien. Le Britannique est l'un des trois artisans du succès historique de Ferrari aux 24 Heures du Mans en juin dernier, puisqu'il s'était imposé au volant de la 499P n°51 aux côtés d'Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi.

Passé par le programme GT du Cheval cabré les années précédentes, James Calado compte également trois titres pilotes et constructeurs avec Ferrari dans la catégorie LMGTE Pro du WEC (2017, 2021 et 2022) ainsi que deux victoires au Mans dans cette même catégorie (2019 et 2021).

"Je suis fier d'avoir prolongé mon contrat", se réjouit le pilote de 34 ans. "J'ai vécu des expériences incroyables avec le Cheval cabré, et continuer sur ce chemin est extraordinaire. Mon objectif pour l'avenir est de devenir Champion du monde en Hypercar."

"En 10 ans à Maranello, j'ai vécu des moments passionnants. Je pense par exemple à 2014, lorsque j'ai signé mon contrat de pilote d'usine. J'étais en train de dîner avec ma famille quand j'ai reçu le coup de téléphone que j'attendais : c'était une soirée particulière pour moi. Ensuite il y a eu la première victoire, au Nürburgring deux ans plus tard. À l'époque, j'avais beaucoup de pression sur les épaules et j'avais hâte de prouver ma valeur en gagnant une course. Franchir la ligne d'arrivée en première position était une libération."

"Bien sûr, la victoire aux 24 Heures du Mans cette année, ma première au général, est un autre souvenir marquant. La joie que j'ai ressentie en montant sur le podium avec Ale et Giovi est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et j'ai naturellement des souvenirs particuliers liés aux trois titres en LMGTE Pro : des pages inoubliables de dix années vraiment intenses."

James Calado rempile chez Ferrari.

Tout porte à croire qu'au final, les six pilotes du programme Hypercar seront confirmés, puisqu'en plus des prolongations désormais officialisées de James Calado et Nicklas Nielsen, les noms d'Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi figurent sur la première liste des engagés en WEC dévoilée le mois dernier. Antonio Giovinazzi et Miguel Molina pourraient donc compléter les équipages.

"Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un pilote rapide et fiable comme James, qui s'est fait un nom au sein de la famille Ferrari", souligne aujourd'hui Antonello Coletta, directeur du programme Endurance de Ferrari. "Au cours des dix dernières saisons, nous avons construit ensemble un palmarès dont se détachent la victoire au Mans, que Calado a célébrée avec ses coéquipiers dans la Ferrari 499P n°51, et les trois titres LMGTE Pro remportés avec Pier Guidi. Nous allons nous appuyer sur cette base, en abordant l'avenir avec beaucoup d'optimisme".

En début de semaine, Ferrari a officialisé l'arrivée comme pilote d'usine de Yifei Ye, qui sera placé dans la troisième 499P engagée l'an prochain en WEC, par l'équipe privée AF Corse, aux côtés de Robert Kubica et d'un troisième pilote qui pourrait être Robert Shwartzman.