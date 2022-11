Iron Lynx fera rouler la Lamborghini LMDh en 2024

Charger le lecteur audio

Structure reconnue en GT, Iron Lynx sera le porte-étendard de Lamborghini en prototype à partir de 2024, date à laquelle le constructeur italien s'engagera en WEC et en IMSA sous la réglementation LMDh. Depuis l'annonce du projet, on savait que le modèle s'articulerait de la même manière que les récents programmes compétition de la marque, c'est-à-dire avec un soutien plein et entier alloué à une écurie mais sans la présence d'un team d'usine à proprement parler. C'est donc avec l'équipe italienne fondée il y a cinq ans que Lamborghini abordera le grand saut vers le plus haut niveau de l'Endurance, sans que l'on sache encore combien de machines cela concernera.

Ces dernières années, Iron Lynx a exploité des Ferrari en GT dans différents championnats, que ce soit en FIA WEC, en ELMS ou encore en GT World Challenge ainsi que sur des épreuves mono-marques. En 2023, l'équipe dirigée par Andrea Piccini abandonnera la Ferrari 488 Evo pour faire rouler une Lamborghini Huracán Evo2 GT3, dans la perspective du programme LMDh qui suivra en 2024. En parallèle, la collaboration entre Iron Lynx et Prema, initiée par Deborah Mayer, se poursuivra et renforcera les moyens techniques de la structure.

"Depuis que l'on a annoncé notre intention de courir en LMDh, Iron Lynx est apparu comme le bon partenaire pour franchir une étape aussi importante", explique Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini. "Je suis ravi d'accueillir cette équipe au sein de la famille Lamborghini. Au fil des années, Iron Lynx a démontré sa rapidité et sa force tout en rencontrant le succès, tout comme le département compétition de Lamborghini."

Le teasing du prototype LMDh de Lamborghini pour 2024.

Le futur prototype LMDh du constructeur italien s'appuiera sur un châssis Ligier Automotive et sera propulsé par un tout nouveau moteur V8 bi-turbo. Son développement est d'ores et déjà confié aux pilotes d'usine Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli. Concernant Iron Lynx, il faut souligner que l'équipe italienne est également à l'origine du projet Iron Dames visant à promouvoir la place des pilotes féminines en Endurance, ce qui pourrait ouvrir la porte à leur présence à terme en LMDh.

"Je suis extrêmement fier du partenariat avec Iron Lynx", se réjouit Giorgio Sanna, directeur de Lamborghini Motorsport. "C'est une équipe aussi jeune que Lamborghini Squadra Corse et qui, comme nous, a connu une croissance exponentielle au fil des ans et est devenue un protagoniste des courses GT dans le monde entier après avoir fait ses débuts avec nous en Super Trofeo en 2018."

"Désormais, nous sommes à nouveau réunis et nous nous efforcerons d'être encore plus forts, plus matures, et de nous fixer de grands objectifs. Des programmes GT au LMDh, nous avons combiné l'excellence de trois organisations italiennes ; il y a le partenariat technique avec Prema Engineering via Iron Lynx, avec qui il est de notre devoir d'obtenir de grands résultats."