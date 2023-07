Isotta Fraschini devrait encore repousser ses débuts en Hypercar

Les débuts en compétition de l'Hypercar Isotta Fraschini risquent d'être à nouveau reportés. Initialement prévus pour la manche de Monza ce mois-ci, ils ont été décalés à la dernière épreuve de la saison WEC, à Bahreïn en novembre prochain. Une échéance qui pourrait finalement ne pas être tenue.

La Tipo 6 LMH Competizione poursuit son programme d'essais, toujours confié à Michelotto avant que l'exploitation en course ne soit ensuite du ressort de l'équipe Vector Sport. Cependant, le petit constructeur italien ne souhaite pas précipiter les choses en ce qui concerne l'homologation de son Hypercar et veut mener son développement du mieux possible avant de s'engager à temps plein en WEC en 2024.

"On sera à Bahreïn à la fin de l'année, mais on ne sait pas encore si on courra ou si ce sera juste pour des essais", admet aujourd'hui Claudio Berro, directeur sportif d'Isotta Fraschini, auprès de Motorsport.com. "Courir est l'objectif, mais on doit passer par la procédure d'homologation et la voiture n'est pas encore dans sa spécification finale."

Même si Isotta Fraschini s'aligne aux 8 Heures de Bahreïn sans être éligible à inscrire des points au championnat, il lui est impossible de le faire sans avoir homologué – et ainsi gelé – son prototype. Il en va de même en cas de participation au Rookie Test qui a traditionnellement lieu le lendemain de la manche finale sur le circuit de Sakhir.

Des essais privés à Bahreïn pourraient donc être organisés, mais également sur le circuit de Losail au Qatar, qui fera son apparition au calendrier du FIA WEC en 2024. Ces tests pourraient avoir lieu en décembre et voir également BMW, Porsche et Toyota y prendre part.

À ce stade, trois pilotes ont participé au programme de développement de l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione : Marco Bonanomi, Jean-Karl Vernay et Andrea Montermini. Vector Sport n'a pas encore choisi ses pilotes pour sa campagne en WEC une fois que la voiture sera prête. Présent au sein de la structure anglaise en LMP2 cette année, le pilote français Gabriel Aubry nous confiait le mois dernier avoir bon espoir d'intégrer ce programme à terme.

"Je suis en contact continu avec Claudio Berro, qui est le directeur sportif d’Isotta Fraschini", expliquait-il notamment. "Les tests se passent bien, en tout cas sur le développement de l’énergie et du moteur, ce qui est le point principal de toutes les Hypercars. C’est important de prendre son temps."

Avec Gary Watkins