Porsche "aux limites" de ses "capacités actuelles" à Monza

Porsche n'a pas pu lutter pour les toutes premières places aux 6 Heures de Monza. Dans la #5, Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki ont été les meilleurs représentants du constructeur allemand en se classant au quatrième rang après des pénalités infligées à la Toyota #8 et à la Ferrari #51. Partie huitième, la Porsche 963 a un temps occupé la deuxième place, une position surtout due aux décalages dans les stratégies pour un prototype qui n'a jamais véritablement été dans la course au podium.

La Porsche était quatrième en fin de course mais Makowiecki a été doublé coup sur coup par Brendon Hartley, aligné dans la Toyota #8, et James Calado, qui pilotait la Ferrari #51. Les sanctions infligées après l'arrivée, pour une puissance trop élevée sur la Toyota et pour un dépassement hors piste de Calado sur Makowiecki, lui ont fait regagner ces deux positions. Cameron estime que son équipe a réalisé une course propre mais manquait tout simplement de rythme.

"Au final c'était une bonne journée", a résumé l'Américain. "Nous avons pris des décisions stratégiques intelligentes pendant la course, et nous les avons bien mises en œuvre. Nous étions presque aux limites de nos capacités actuelles. C'est dommage d'avoir vu une chance de podium nous échapper à la fin, comme à Spa. Mais nous avons fait de bons progrès sur la Porsche 963 et dans le développement de l'équipe."

Une opinion partagée par Urs Curable, responsable du projet LMDh de Porsche, pour qui le résultat est conforme au niveau actuel de la 963. "La quatrième et la septième place reflètent ce que nous pouvons faire au niveau des performances en ce moment", a-t-il expliqué. "Nous avons fait une course sans faute et nous avons aussi été très bons dans la technique et la stratégie. Mais les drapeaux jaunes nous ont posé problèmes [et] notre équipe cliente JOTA a dû gérer certains soucis en course."

Des circonstances défavorables pour la Porsche #6

L'autre Porsche de l'équipe d'usine, la #6 d'André Lotterer, Laurens Vanthoor et Kévin Estre, s'est classée au septième rang après avoir dû effectuer un ravitaillement sous régime de voiture de sécurité, avant de devoir repasser aux stands quand l'épreuve a été relancée. Elle a également reçu une pénalité pour un dépassement alors que la Safety Car était en piste.

"En fait, la course s'est bien passée pour nous", a estimé Lotterer. "Je suis satisfait de mon double relais, c'était similaire pour mes coéquipiers. Malheureusement, nous avons vraiment manqué de chance avec les interruptions au début. Le plateau a été séparé en deux groupes et nous étions dans celui de devant. Il y a eu un accident et l'entrée des stands a été fermée deux secondes avant que nous passions. Nous étions censés nous arrêter exactement à cet instant et cela nous a sortis de la course."

Porsche n'a décroché qu'un podium depuis son retour dans la catégorie principale du WEC, une troisième place signée à Spa-Francorchamps par les pilotes de la #6.