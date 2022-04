3e du championnat, Breen a récolté les fruits de sa régularité

Charger le lecteur audio

Il n'aura pas fait beaucoup de bruit ce week-end mais se sera montré diablement efficace : grâce à sa quatrième place acquise en Croatie, Craig Breen occupe désormais la troisième au championnat. Une situation qui doit beaucoup à sa régularité sur cette troisième épreuve de la saison, où l'Irlandais n'a certes pas fait d'étincelles mais a assuré l'essentiel en évitant les embûches, pour le moins nombreuses, tout comme il avait su le faire lors de la manche d'ouverture au Monte-Carlo, en janvier.

Le pilote M-Sport aurait même pu viser un nouveau podium en Croatie s'il n'avait pas commis une erreur lors de la dernière étape dans son choix de pneus. Breen était en effet à la lutte avec Thierry Neuville depuis la fin de la première étape pour le gain de la troisième marche du podium, et comptait encore 4"9 d'avance sur le Belge samedi soir, mais il a tout perdu lorsqu'une averse s'est abattue sur l'avant-dernière spéciale de l'épreuve.

"Il est clair que la météo a rendu ce week-end délicat, mais nous en avons vu le bout", s'est tout de même réjoui Breen à l'arrivée. "Paul [Nagle, son copilote] et moi avons appris beaucoup, et nous sommes même parvenus à prendre quelques points dans la Power Stage. Malheureusement, une erreur dans notre choix de pneus dimanche nous a exclus de la course au podium. Mais cela mis à part, nous pouvons être satisfaits."

Troisième du championnat, Breen a su tirer son épingle du jeu en Croatie là où ses coéquipiers chez M-Sport ont souffert, comme en témoignent les abandons lors de la première journée des Français Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux, mais aussi celui de Gus Greensmith.

Un état de fait qui a amené du reste la direction de la structure anglaise à interpeller Pirelli pour renforcer ses gommes dédiées à la pluie. Malgré cela, le patron de l'équipe, Richard Millener, s'est montré plutôt positif à l'issue de l'épreuve : "Je pense que nous pouvons être heureux par certains aspects de notre week-end. Craig a récolté un nouveau bon résultat, ce qui lui permet désormais d'évoluer à la troisième place du championnat. Les conditions ont été folles, les plus folles que nous ayons rencontrées depuis un bout de temps en WRC. Je pense donc qu'avoir obtenu ces points est quelque chose d'important pour l'équipe."