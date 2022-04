Un podium à la force du poignet pour Neuville en Croatie

Charger le lecteur audio

Dimanche, il était temps que le Rallye de Croatie se termine pour Thierry Neuville, signataire de la troisième place à l'issue de l'épreuve. Le pilote belge est en effet passé par tous les états avant d'obtenir ce nouveau podium, le second d'affilée après sa deuxième place acquise en Suède il y a un peu moins de deux mois.

Neuville a d'abord fait figure de principal adversaire au futur vainqueur de l'épreuve, Kalle Rovanperä, parvenant tant bien que mal à suivre son rythme lors de la première étape. Mais un premier grain de sable est venu coincer sa dynamique, avec une panne d'alternateur à l'issue de l'ES4, qui les a contraints, lui et son copilote Martijn Wydaeghe, de rallier l'assistance à la poussette.

Ce fut d'ailleurs la double peine pour l'équipage, qui a écopé de 40 secondes de pénalité pour être malgré tout arrivés en retard au pointage, après pourtant avoir pris tous les risques en dépassant les limitations de vitesse un peu plus tôt (d'où une seconde pénalité d'une minute pour les deux hommes).

Dès lors, il n'était plus question de victoire en Croatie pour Neuville, qui après avoir chuté en quatrième position a tout fait pour rattraper Craig Breen dans la course au podium. Et s'il a tardé à reprendre le dessus sur l'Irlandais, c'est uniquement à cause d'autres pépins techniques qui l'ont accablé ici et là et contraint de ralentir, à l'instar de ce problème de désembuage le vendredi après-midi, mais aussi de cette perte soudaine de puissance moteur samedi.

Catastrophe évitée de peu dans la Power Stage

Neuville a même failli tout perdre dans la Power Stage à cause d'une sortie de route qui l'a vu finir dans un fossé. Miraculeusement son i20 N n'a pas trop souffert (des crevaisons exceptées) et le Belge a pu repartir pour rallier l'arrivée et décrocher ce nouveau podium, son 45e sous les couleurs de Hyundai.

Dépositaire de trois scratchs sur l'ensemble du rallye, Neuville avait sans doute la vitesse nécessaire pour jouer la gagne. Une preuve des gros progrès réalisés par son équipe lors des deux mois qui ont séparé le Rallye de Suède de celui de Croatie.

"Nous essayons toujours de voir le côté positif des choses, et en ce sens nous pouvons nous estimer heureux de cette troisième place", a déclaré Neuville. "Ce fut loin d'être un week-end paisible, on a eu le droit à près de deux minutes de pénalité. En dépit de tous nos problèmes, nous n'avons jamais renoncé, nous avons bataillé et au final l'équipe quitte la Croatie avec deux voitures sur le podium, aux deuxième et troisième positions, ce qui lui rapporte de bons points au championnat."

En effet, avec Ott Tänak en deuxième position, Hyundai réalise une très belle prestation d'ensemble, qui lui permet de passer devant M-Sport au championnat des constructeurs. Une satisfaction pour le patron de l'équipe, Julien Moncet : "Ce fut un Rallye de Croatie absolument incroyable, et ce double podium est une bonne chose pour nous après le début de saison difficile que nous avons vécu. Nous avons été en difficulté lors du Monte-Carlo, nous avons bien réagi en Suède, et maintenant nous plaçons deux voitures dans le top 3 ici en Croatie : tout cela souligne notre progression. Nous en voulons plus, et par conséquent nous allons continuer dans cette direction."

Jusqu'à la victoire lors de la prochaine manche au Portugal, dans tout juste un mois ?