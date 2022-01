Evans "part d'une feuille blanche" avant le Rallye Monte-Carlo

Battu sur le fil lors du dernier rallye en 2020 et en 2021 dans la quête du titre mondial par son coéquipier Sébastien Ogier, le Gallois est impatient de débuter la saison sur les spéciales du Rallye Monte-Carlo et d'en découdre. Prudent face aux incertitudes engendrées par l'arrivée de l'hybride, Elfyn Evans ne se considère pas forcément comme le favori malgré son statut de double vice-Champion du monde.

"C'est une période passionnante pour notre sport et je suis impatient de relever le défi de ces nouvelles voitures", se réjouit le pilote du Toyota Gazoo Racing avant de tempérer sur son potentiel statut. "Je pense que c'est une question qui a déjà été posée à plusieurs reprises. Mais la réalité est, bien sûr, qu'il n'y a pas beaucoup de choses identiques à l'année dernière. Il y a beaucoup de nouveaux paramètres auxquels il faut s'adapter. Donc, dans tous les cas, nous ne pouvons rien prendre pour acquis. En toute honnêteté, c'est très, très ouvert."

Au delà des doutes liés à la nouvelle règlementation et ses nombreux changements techniques, le Rallye Monte-Carlo reste une épreuve atypique au sein du calendrier. De par son profil et ses conditions changeantes, la manche d'ouverture de la saison apporte régulièrement son lot de surprises. Avec un parcours modifié à plus de 95% à la suite de son retour en Principauté, l'édition 2022 ne devrait pas déroger à la règle.

"Depuis mes premiers essais avec la Yaris Rally1, nous avons fait de gros progrès, mais il est impossible de savoir où nous nous situons par rapport à la concurrence avant d'arriver au Monte-Carlo. Tant de choses ont changé, on part d'une feuille blanche", avoue Evans.

"Il n'a pas été facile de passer d'une voiture qui était si bien développée, où tout venait assez facilement, à quelque chose qui est beaucoup plus inconnu. La puissance supplémentaire du système hybride fait une énorme différence et la façon dont vous la gérez pourrait avoir de l'importance dans certains cas. Nous avons déjà beaucoup appris lors des essais et je suis sûr que nous allons continuer à apprendre beaucoup pendant l'année, en commençant par le Monte-Carlo. C'est un rallye qui est toujours un peu une loterie avec la météo de toute façon, et maintenant que la base a été déplacée vers le sud, il y a beaucoup de nouvelles spéciales et de terrains différents à apprivoiser."

Passé par un énorme trou d'air en milieu de saison dernière, il sait parfaitement qu'il ne pourra pas reproduire les mêmes erreurs, sous peine de laisser filer à nouveau le titre mondial.

"Je pense qu'il y a quelques domaines clés dans les deux [dernières] saisons qui ont vraiment gâché mon année, surtout l'an passé. Avoir une série de mauvais résultats à la mi-saison, c'est ce qui m'a coûté ma vraie chance de me battre pour le championnat", rappelle-t-il. "Bien sûr, nous étions toujours en course jusqu'au dernier rallye, mais sans ces mauvais résultats en milieu d'année, ça aurait pu être une histoire très différente. J'ai l'impression d'avoir été assez régulier, mais je pense que vous devez constamment gagner pour se battre pour le titre, donc ce sera la clé."

S'il a logiquement conscience que la régularité et de bons résultats seront décisifs, il n'exclut pas que la fiabilité des nouvelles Rally1 sera également un facteur déterminant. "Maintenant avec les nouvelles voitures, ce sera plus un défi d'avoir la voiture qui fonctionne à chaque rallye. Il y aura plus d'inconnues, donc ça pourrait être plus facile à dire qu'à faire."