Juha Kankkunen envisage de tester une Rally1 hybride

Lors du Rallye de Sardaigne, qui s'est tenu le week-end dernier et qui a vu la victoire de Ott Tänak, le quadruple Champion du monde des rallyes, Juha Kankkunen, a révélé son désir d'essayer l'une des voitures de la nouvelle génération hybride engagées cette saison.

Depuis son retrait du WRC en 2002, le Finlandais a continué à suivre avec assiduité le championnat, qu'il a remporté en 1986 (sur une Peugeot 205 Turbo 16), 1987 et 1991 (sur une Lancia Delta) et 1993 (sur une Toyota Celica Turbo 4WD).

Kankkunen au Rallye de Grande-Bretagne 1987 (qu'il remportera), l'année de son deuxième titre. Le Finlandais évoluait à l'époque sur une Lancia Delta HF 4WD

La puissance des Rally1 similaire à celle du mythique Groupe B

Celui-ci est par ailleurs resté actif sur la scène du rallye, par exemple en pilotant une Toyota Yaris répondant à la précédente génération de WRC, en 2019 avec son fils à ses côtés. Il semblerait donc que le multiple Champion du monde ait besoin d'une piqure de rappel, ce dernier qui se montre ainsi fort intéressé par les machines hybrides entrées en compétition cette année.

Celles-ci peuvent en effet développer jusqu'à 500 ch, soit l'équivalent de la puissance délivrée par la Peugeot 205 T16 du mythique Groupe B, que Kankkunen avait pilotée lors de sa première campagne victorieuse, en 1986.

Reverra-t-on bientôt Kankkunen au volant d'une Toyota ?

Le Finlandais, aujourd'hui âgé de 63 ans, a donc rendu public sa volonté de participer à une manche du championnat dans une Rally1, et souhaite ainsi éprouver les sensations des pilotes du WRC à l'heure actuelle. "J'espère juste pouvoir tester une voiture hybride durant l'été", a déclaré Kankkunen auprès de Motorsport.com.

"Je veux simplement avoir un ticket pour en essayer une et être ainsi en mesure d'expliciter les différences avec les machines de l'an dernier. J'ai piloté beaucoup de voitures. Mais là c'est intéressant car ces nouvelles voitures semblent un peu différentes par rapport à l'année dernière, elles sont un peu plus lourdes, mais elles ont aussi bien plus de puissance quand vous pouvez utiliser l'hybride. Elles frisent les 500 ch. On va dire qu'un vieil homme comme moi peut piloter à 90%, mais je vais laisser les 10% restant aux jeunes. Ce sont de magnifiques voitures à piloter, l'aérodynamique et les suspensions ont l'air bien, tout cela va dans le sens de la technologie."

La dernière fois que Kannkkunen a pris part à une manche du WRC, c'était en 2010, lorsqu'il avait fini huitième du Rallye de Finlande au volant d'une Ford Focus.