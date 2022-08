Juha Kankkunen va piloter une Toyota à hydrogène à Ypres

Charger le lecteur audio

Juha Kankkunen, quadruple Champion du monde des Rallyes, va prendre le volant d'une Toyota GR Yaris à hydrogène lors de certaines spéciales du Rallye d'Ypres la semaine prochaine. Il s'agira de la première apparition publique de la nouvelle GR Yaris H2, un concept expérimental qui utilise l'hydrogène pour alimenter un moteur à combustion basé sur le même bloc turbo que celui que l'on retrouve dans la voiture de série.

Titré avec Peugeot et Lancia en 1986, 1987 et 1991, puis avec Toyota en 1993, le Finlandais avait révélé il y a quelques semaines souhaiter tester la dernière spécification de la GR Yaris, actuellement en tête du championnat avec Kalle Rovanperä. À l'occasion du Rallye d'Ypres, neuvième manche du WRC, il pilotera la GR Yaris H2 lors d'une étape de chaque journée de compétition. Son véhicule sera classé comme voiture d'essai et passera sur les routes avant la meute des engagés.

Toyota a été un acteur clé dans l'expérimentation de voitures de course à hydrogène, le groupe propulseur de la nouvelle GR Yaris H2 ayant été développé dans la GR Corolla H2, qui a récemment couru aux 24 Heures de Fuji. À cette occasion, Jari-Matti Latvala, Team Principal en WRC et fervent défenseur d'un avenir du rallye basé sur l'hydrogène, avait partagé la voiture avec le fondateur de l'équipe, Akio Toyoda.

Jari-Matti Latvala a piloté une Toyota GR Corolla H2 lors des 24 Heures de Fuji

"Il sera intéressant de voir la GR Yaris H2 en action", commente Jari-Matti Latvala à quelques jours du Rallye d'Ypres. "C'était excitant pour moi de participer aux 24 Heures de Fuji avec Akio et nous avons maintenant la possibilité de montrer la même technologie lors de spéciales de rallye. J'aurais adoré piloter moi-même la voiture, mais étant donné que mon attention se porte sur le rallye, j'ai hâte d'entendre ce que Juha Kankkunen pensera de la conduite d'une voiture à hydrogène."

Outre cette démonstration de la GR Yaris à hydrogène, Toyota a révélé que sa zone d'assistance lors de ce rallye emploierait l'énergie sans carbone fournie par une Toyota Mirai, sa première voiture de série à hydrogène.

Au programme la semaine prochaine avec un total de 20 spéciales, le Rallye d'Ypres voit Kalle Rovanperä arriver avec 94 points d'avance au championnat, devant Ott Tänak, qui vient de s'imposer en Finlande.