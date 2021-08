Neuville compte sur sa connaissance d'Ypres pour "avoir l'avantage"

Ce week-end, c'est la première fois que Thierry Neuville évoluera à domicile en WRC, Ypres rejoignant enfin le calendrier mondial après son annulation pour cause de COVID-19 l'an dernier.

Avec huit départs à son actif sur la classique flamande dont une victoire en 2018, le pilote Hyundai Motorsport possède une excellente expérience sur ce terrain atypique que la plupart de ses adversaires découvriront ce week-end. En effet, seul Craig Breen, vainqueur de la dernière édition en 2019, a déjà roulé à Ypres.

Armé de ses connaissances locales, le Saint-Vithois est apparu comme le favori avant le départ, et même s'il s'attend toujours à une lutte serrée pour la victoire, le pilote de 33 ans espère que l'expérience lui permettra de remporter une première victoire après laquelle il court depuis janvier 2020 et son succès sur le Rallye Monte-Carlo.

"Comme toujours, nous avons de bonnes chances de faire un bon résultat, ce n'est pas différent des autres rallyes", a déclaré Neuville, qui a terminé troisième lors de cinq des sept rallyes disputés cette année.

"Nous sommes la plupart du temps parmi les leaders avec cinq podiums en sept rallyes. Nous avons été dans le coup à peu près partout. Ce devrait être la même chose ce week-end et quelques concurrents vont rendre la lutte difficile", a-t-il estimé. "Je ne vois pas pourquoi l'écart serait plus grand que d'habitude entre nous, mais j'espère pouvoir être un peu plus sûr et détendu qu'eux, et profiter de ma connaissance de la région et des étapes. Si je peux en profiter, je devrais avoir l'avantage."

"C'est un événement spécial, les changements d'adhérence sont élevés et le grip en général est faible. Si le temps est mauvais, c'est un cauchemar de conduire sous la pluie. Mais il semble que les conditions vont se stabiliser pour la fin de la semaine. Je sais quel est notre objectif et ce que nous devons faire", a rappelé le Belge qui compte 52 points de retard au championnat.

Neuville est arrivé à Ypres après avoir terminé à la troisième place en Estonie, malgré une maladie et une infection de l'œil survenues le dernier jour. À l'approche de son épreuve nationale, il a confirmé qu'il était de nouveau en pleine forme.

"Il m'a fallu un certain temps pour me sentir mieux, mais je peux maintenant travailler avec mes deux yeux. Il semble que j'ai eu quelque chose là-dedans et que ça s'est infecté", a-t-il précisé.

Le Rallye d'Ypres se disputera sur 20 spéciales dès vendredi, pour un total de 295,75 km chronométrés, et sera à suivre en intégralité sur Motorsport.com.

Propos recueillis par Tom Howard