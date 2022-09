ES10 à 13 - Neuville emmène un trio Hyundai, M-Sport tombe de haut

Charger le lecteur audio

Si on avait dit hier aux pilotes Hyundai qu'ils mèneraient le Rallye de l'Acropole et seraient en passe de réaliser un triplé, il est à peu près certain qu'ils auraient pris de tels propos pour une plaisanterie. C'est pourtant bien ce qui est en train de se dérouler sur les routes de Grèce, alors que l'épreuve hellénique semblait promise à M-Sport après une première étape dominée de main de maître par Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet.

Les deux Français, séparés seulement de 1"7 hier soir, s'étaient en effet montrés intraitables avec l'obtention de l'intégralité des spéciales disputées vendredi. Mais il était dit que le rallye de l'Acropole allait, comme souvent, réserver son lot de rebondissements. Pour cela il a fallu attendre le terme du premier parcours chronométré du jour, Pyrgos 1, le plus long du week-end. Loeb, qui y avait pourtant performé quelques instants auparavant, a en effet dû s'arrêter sur le bord de la route suite à une alerte au niveau de sa batterie.

Capot ouvert, le diagnostic a été sans appel : courroie d'alternateur cassée, et impossibilité de réparer à temps compte tenu de l'inaccessibilité de cette dernière. La mort dans l'âme, l'Alsacien a donc jeté l'éponge, mais ce n'était là que le début du calvaire pour M-Sport. Car la guigne a également frappé Loubet dans la spéciale suivante, la neuvième de l'épreuve, Perivoli 1.

Le Corse, qui avait décroché la veille ses deux premiers scratchs en WRC, y a été victime d'une crevaison avec un pneu avant gauche qui a fini par se délaminer, endommageant la carrosserie de sa Ford Puma. Malgré cela, le jeune pilote a su garder la tête froide et a eu le nez creux en choisissant de poursuivre jusqu'à l'arrivée sans procéder au changement de sa roue. Bilan : 1'15 de perdue, un retard qui aurait sans doute pu s'élever à plus de deux minutes s'il avait décidé de s'arrêter.

Plus bas dans la hiérarchie, Kalle Rovanperä n'a pas été exempt de problèmes. Le Finlandais, en difficulté depuis le coup d'envoi de l'épreuve dans le Stade olympique d'Athènes jeudi soir, a en effet tapé un arbre dans la matinée, causant de sérieux dommages à l'arrière de sa GR Yaris au niveau des freins et des suspensions, perdant près de 6'30 dans l'affaire. Le pilote Toyota pointe ainsi à plus de 16" du leader ce soir, et devra encore patienter au minimum jusqu'à la prochaine manche, qui se tiendra en Nouvelle-Zélande à la charnière des mois de septembre et octobre, pour espérer être titré.

L'ensemble de ces déboires a permis à Thierry Neuville de prendre la tête de l'épreuve, le Belge ayant décroché pas moins de trois scratchs au cours de la journée. S'il reste encore trois spéciales à couvrir demain matin, on ne peut que souligner la force de caractère du pilote Hyundai, qui a su se relever d'une énième déception sur ses terres lors de la dernière manche, au Rallye d'Ypres.

Neuville présente ainsi ce soir une avance de 27"9 sur Ott Tänak, deuxième devant Dani Sordo malgré un problème de différentiel sur son i20 N survenu dans la matinée. De son côté, l'Espagnol pourrait bien aller chercher un troisième podium en autant de piges cette saison pour le compte de Hyundai grâce à sa très belle régularité.

Sordo se dirige vers son troisième podium en autant de rallyes cette saison, après ceux obtenus au Portugal ainsi qu'en Sardaigne.

Loubet toujours en course

La quatrième place revient quant à elle à Elfyn Evans : le Gallois a peu fait parler de lui jusqu'ici en Grèce et pointe à tout juste une minute de Neuville. Il devance Loubet qui pourrait bien signer de son côté son deuxième top 5 de la saison après sa quatrième place en Sardaigne début juin, ce malgré une belle frayeur dans l'ES11 où il a effectué une sortie de route après un point de freinage manqué.

Craig Breen occupe quant à lui la sixième place devant Takamoto Katsuta. Le top 10 est ensuite complété par le trio de tête du WRC2, à savoir le leader de la catégorie Emil Lindholm, devant Nikolay Gryazin et le Français Yohan Rossel. Enfin au rang des abandons, en plus de celui de Loeb, on peut ajouter ceux de Gus Greensmith et d'Esapekka Lappi, tous deux en raison d'une panne mécanique.

La compétition reprendra ses droits dimanche à partir de 8h08 heure française avec la 14e spéciale, Eleftherohori 1, longue de 16,90 km, que les concurrents devront parcourir deux fois dans la matinée.

Scratchs de la 2e étape

ES8 : O. Tänak

ES9 : T. Neuville

ES10 : T. Neuville

ES11 : T. Neuville

ES12 : D. Sordo

ES13 : O. Tänak

Rallye de l'Acropole - Classement à l'issue de l'ES13