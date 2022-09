M-Sport : "C'est cruel que tout se passe comme ça"

Charger le lecteur audio

Le conte de fées aura pris fin brutalement ce samedi matin pour M-Sport, après que Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet ont terminé hier soir en tête de la première étape du Rallye de l'Acropole. Dans une mauvaise passe au championnat, la structure anglaise pensait en effet enfin pouvoir se relancer en Grèce grâce à ses deux pilotes français, très en forme ce week-end, mais la malchance a encore frappé et il faudra patienter pour voir les troupes de Malcolm Wilson renouer avec les sommets.

Tout avait pourtant bien commencé lors de la première spéciale du jour, Pyrgos 1, où Loeb avait réalisé le deuxième temps derrière Ott Tänak. Mais l'Alsacien a rapidement rencontré des problèmes sur la liaison menant à l'ES9, Perivoli 1, et a dû s'arrêter pour procéder à des réparations qui se sont finalement avérées trop longues pour espérer rejoindre à temps la spéciale suivante.

"Nous venions tout juste de franchir la ligne d'arrivée (de l'ES8, Pyrgos 1), quand nous avons eu une alarme qui nous a indiqué que le niveau de la batterie était bas", a expliqué Loeb, qui n'a pu que constater le manque de temps disponible pour remettre sa Ford Puma en ordre de marche. "Nous avons donc arrêté la voiture car la courroie de l'alternateur était cassée. C'est trop tard, nous avons perdu trop de temps pour réparer ça, donc on se retrouve hors course."

Le nonuple Champion du monde a notamment eu des difficultés pour atteindre la zone où se situe l'alternateur. "Il n'a tout simplement pas pu avoir accès pour procéder aux réparations compte tenu du peu de temps qui nous était imparti", confirme le manager de M-Sport, Richard Millener, au micro du site officiel du WRC. "Il y avait peu de temps entre les deux spéciales, donc cela aurait coincé de toute façon quelle que soit la nature du problème et pour n'importe qui."

La désillusion est grande pour l'équipe anglaise, qui pensait vraiment pouvoir enfin décrocher un résultat valable, le premier depuis la victoire de Loeb au Rallye Monte-Carlo en ouverture du championnat. "C'est vraiment décevant pour l'équipe", regrette Millener. "Tout le monde a tellement travaillé, et Séb' a vraiment insufflé un état d'esprit formidable. C'est vraiment décevant après tous les efforts qui ont été réalisés. C'est cruel que tout se passe comme ça, surtout après la très bonne performance de Séb' ce matin sur la première spéciale."

"Sans tout cela je pense que nous pourrions mener assez largement pour être honnête. Je pense qu'il faut retenir tout le positif de la journée d'hier, au sujet de l'équipe, de la voiture. Nous allons continuer aussi dur que nous le pouvons, et il ne fait aucun doute que cela finira par payer à un moment."

Loubet a également joué de malchance ce matin, avec une crevaison à l'avant gauche survenue dans l'ES9. Son pneu ayant fini par se délaminer, le Corse a tout de même pris le parti de poursuivre jusqu'à l'arrivée de la spéciale, perdant un peu plus d'une minute pour rétrograder à la septième place au classement.

Une meilleure décision que celle de changer sa roue à-même la spéciale selon l'intéressé. "Nous avons perdu 1'15, mais si je m'étais arrêté cela aurait pris deux minutes voire plus, et en plus de cela il peut toujours vous arriver une bricole quand vous changez une roue", a soutenu le Français à l'assistance.

Loubet a préféré poursuivre sa route dans l'ES9 plutôt que de s'arrêter pour changer de roue, minimisant ainsi sa perte de temps.

La témérité de Loubet récompensée

Il est vrai que sa Puma n'a souffert que de dégâts purement esthétiques, et le Français a pu repartir à l'attaque dès la spéciale suivante, quitte à se faire une belle frayeur dans l'ES11 disputée en début d'après-midi. "Il a réalisé que son pneu était totalement parti en lambeaux, et il a été capable de continuer sur la jante sans pour autant causer d'autres dégâts significatifs", souligne Millener.

"Lors de la dernière spéciale les chronos ont été bons, il n'y a donc pas vraiment de dommages supplémentaires sur la voiture, si ce n'est au niveau de la carrosserie. Je suis également désolé pour lui, car il occupait vraiment une position solide. Il avait perdu un peu de temps, mais c'est quelque chose à quoi nous nous attendions face à Thierry [Neuville] et Ott [Tänak], et finalement il a subi cette crevaison qui l'éloigne du podium."

Thierry Neuville occupe effectivement la tête du Rallye de l'Acropole désormais, devant Esapekka Lappi et son coéquipier Tänak, qui se livrent un duel à couteaux tirés pour la place de dauphin. Loubet est quant à lui parvenu à remonter en sixième position à l'issue de l'ES12, devant Craig Breen. À noter que Gus Greensmith a pour sa part abandonné, lui aussi sur problème technique, dans l'ES11.