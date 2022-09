Loeb et Loubet en tête : "Fantastique pour l'équipe" salue M-Sport

Charger le lecteur audio

Un carton plein ! C'est ce qu'a réalisé M-Sport ce vendredi à l'occasion de la première étape du Rallye de l'Acropole. La structure anglaise, bien mal-en-point (et en mal de points) ces dernières manches, semble voir enfin la lumière au bout du tunnel grâce à ses deux pilotes français alignés en Grèce, à savoir Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet, qui ont remporté l'intégralité des spéciales disputées aujourd'hui.

Ce soir, seulement 1"7 sépare en effet les deux coéquipiers, avec un avantage à Loeb qui a repris la tête de course dans Bauxites, le tout dernier tronçon chronométré du jour. Plus de deux mois après sa dernière pige au Safari Rally, l'Alsacien ne semble pas avoir perdu le rythme, même si une petite frayeur a temporairement impacté son niveau de performance à mi-parcours.

"Cela a été une longue journée", a reconnu le nonuple Champion du monde au micro du site officiel du WRC, lui qui a réalisé quatre des six scratchs possibles aujourd'hui. "Nous avons pris un bon départ avant de faire une erreur dans la quatrième spéciale de la journée [l'ES5, Dafni]. Par la suite cela a été difficile d'être de nouveau agressif, mais je me suis quand même dit qu'il fallait que j'attaque aussi fort que possible. Les sensations ont été à nouveau bonnes, et j'ai pu réaliser le meilleur temps [dans l'ES7, Bauxites] pour reprendre à nouveau la tête, mais la bataille est vraiment serrée, et rien n'est fait pour le moment."

Loeb a en effet fort à faire avec Loubet, qui a un temps occupé la tête du rallye après avoir signé son premier scratch en WRC à Dafni. Un niveau de performance qu'on n'attendait pas nécessairement de la part du Corse, qui avait fait l'impasse sur la précédente épreuve en Belgique et devait lui aussi se remettre dans le bain, qui plus est sur une manche aussi exigeante que le Rallye de l'Acropole. "J'ai été surpris par Pierre-Louis", reprend Loeb, qui salue le gros travail fourni par son compatriote de près de 23 ans son cadet. "Il a été très rapide et il a réalisé une bonne journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide, il a vraiment assuré."

La clé de la performance de Loubet aujourd'hui est peut-être à chercher du côté de son comportement, avec une attitude visiblement décomplexée au volant de sa Ford Puma tout au long des six spéciales du jour. Loin d'être impressionné, ce dernier a d'ailleurs paru décontracté ce soir en répondant aux questions du site officiel du WRC. "Je préférerais être devant [rires] !", a-t-il ainsi lancé en plaisantant. "Vous savez, au Portugal j'étais déjà très à l'aise dans la voiture, mais si vous voulez progresser il vous faut passer du temps derrière le volant. Ce n'est que ma première saison dans une vraie voiture de WRC, donc j'améliore petit à petit mon niveau de compréhension, et j'arrive à être proche de la limite désormais. [Demain] Je vais essayer de continuer comme cela. Si je pouvais avoir la certitude de faire la même chose [qu'aujourd'hui], je signerais tout de suite."

Une bonne humeur qui fait du bien chez M-Sport, où comme on l'a dit l'atmosphère a pu être délétère ces derniers mois en raison d'une kyrielle de contreperformances et de coups du sort. Tout sourire le patron de l'équipe, Malcolm Wilson, s'est montré soulagé au moment de débriefer cette première étape. "Ça change par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois", a-t-il expliqué. "C'est fantastique pour l'équipe et pour toutes les personnes impliquées. Tout le monde sait que nous venons de traverser des mois difficiles. Les performances qu'ont réalisées Séb' et Pierre-Louis sont juste remarquables. Je suis très content pour Pierre-Louis qui a réalisé son premier scratch [en WRC] et qui a de suite enchaîné sur un deuxième pour se retrouver en tête du rallye. Je savais cependant que Séb' allait sortir la grosse attaque dans Bauxites pour reprendre les commandes."

Loubet a atteint des sommets ce vendredi en signant ses deux premiers scratchs en WRC.

Une deuxième étape qui s'annonce décisive

Loubet a en effet souffert de divers pépins techniques mineurs dans la dernière spéciale, avec des problèmes de freins mais également de direction assistée. Pas de quoi perturber le jeune français, qui a su ramener sa voiture à bon port en parvenant à limiter la casse. Un sang-froid qui a impressionné Wilson. "Au-delà de sa performance du jour, je suis ravi de la façon dont il a réagi lorsqu'il a eu ses problèmes […]. Il est resté concentré et a accepté de perdre un peu de temps par rapport à Sébastien."

Place maintenant à la deuxième étape de ce Rallye de l'Acropole, la plus longue du week-end et probablement la plus dure, d'autant que l'ordre des départs devrait être moins favorable aux pilotes M-Sport, qui devront se méfier du réveil de la concurrence, et notamment celle représentée par les pilotes Hyundai. "Demain va être le vrai révélateur", prévient Wilson. "Ott [Tänak] et Thierry [Neuville] vont bénéficier d'une meilleure position dans l'ordre des départs, et ils vont attaquer très fort." Loeb et Loubet sont prévenus.