Ogier : "Un soulagement après un week-end aussi fou"

Au Kenya, Sébastien Ogier a réussi le tour de force de revenir aux avant-postes puis de s'imposer sur l'un des rallyes les plus légendaires, qui faisait son grand retour au calendrier WRC pour la première fois depuis 2002. Bien que beaucoup plus court que les éditions historiques, le Safari Rally a tout de même offert un menu très rude pour les équipages sur des routes parfois difficilement praticables où il a également fallu s'accommoder de la faune ainsi que de la météo capricieuse.

Ogier a été l'un des rares à connaître un peu de réussite sur ce terrain aussi accidenté, parvenant à effacer un retard qui se chiffrait à plus de deux minutes après un problème de suspension survenu le vendredi matin. Après l'abandon dimanche matin de Thierry Neuville, longtemps leader de l'épreuve, le septuple Champion du monde était prêt à bondir pour prendre l'avantage sur son coéquipier Takamoto Katsuta puis s'imposer avec une avance de 21"8 sur le Japonais.

Seulement cinq équipages de la catégorie WRC ont parcouru la distance complète du rallye et pour Ogier, la première satisfaction a clairement été de pouvoir aller au bout après avoir vu autant de ses concurrents se retrouver au tapis.

"Cette dernière spéciale était très difficile, avec des conditions très molles, et on ne sait jamais si on va tomber sur des pierres dans la trajectoire. Je n'ai clairement pas attaqué dans celle-ci car je voulais juste terminer", a confié le Français après la Power Stage qui a conclu le rallye. "C'était un soulagement après un week-end aussi fou. Je crois que tout le monde avait un peu prédit un week-end spectaculaire, et c'était clairement le cas, il s'est passé énormément de choses."

"Nous avons eu des difficultés très tôt sur ce rallye, mais après ça, je crois que nous avons fait un excellent travail et continué à attaquer en permanence, continué à nous rapprocher des premiers. Je ne pensais pas que je monterais sur le podium et que je gagnerais ce rallye, mais au bout du compte, ne jamais abandonner fonctionne toujours en rallye, encore plus ici, en Afrique."

Ogier a remporté son quatrième rallye sur six disputés cette saison, et il a une nouvelle fois bénéficié des problèmes de fiabilité rencontrés par Hyundai Motorsport. "C'est un très bon début de saison, gagner quatre fois sur six c'est quelque chose, car la concurrence dans ce championnat est actuellement plutôt relevée", souligne-t-il.

Le pilote français mène désormais le championnat avec 34 points d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans, qui a terminé dixième du Safari Rally après avoir abandonné lors de la journée de vendredi.