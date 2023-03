Ott Tänak prend la tête d'entrée au Rallye du Mexique

Charger le lecteur audio

Ott Tänak ne pouvait pas mieux démarrer son Rallye du Mexique que comme il l'a fait, c'est-à-dire en remportant les deux premières spéciales disputées ce jeudi soir.

Des spéciales urbaines et courtes (1,12 km) autour d'un bâtiment de l'UNESCO de Guanajuato, qui ont donc été avalées en moins d'une minute chacune par l'Estonien et son copilote Martin Järveoja à bord de la Ford Puma de l'équipe M-Sport, pour se ménager une première avance de 1,7 seconde sur le Champion du monde en titre, Kalle Rovanperä et de 2,2 secondes sur Esapekka Lappi (Hyundai). Thierry Neuville, sur l'autre Hyundai, et le sextuple vainqueur de l'épreuve, Sébastien Ogier (Toyota), complètent le top 5 à 2,8 secondes chacun de Tänak.

"Aujourd'hui, on s'est un peu amusé, demain ce sera un peu plus compliqué", a lancé ce dernier, qui ouvrira la route sur terre ce vendredi. "Ce ne sera certainement pas une journée facile, mais nous devons en tirer le maximum. Je n'ai jamais piloté cette voiture sur la terre auparavant."

Le public mexicain était présent en masse dans les rues de la ville pour accueillir le retour du Championnat du monde des Rallyes, après deux années d'absence. La journée de vendredi débutera peu avant 16h, heure française.

Scratch de jeudi

ES1 : O. Tänak

ES2 : O. Tänak

Rallye du Mexique - Classement après l'ES2