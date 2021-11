Ott Tänak renonce au Rallye de Monza

Ott Tänak a annoncé mardi via ses réseaux sociaux avoir dû prendre une "décision difficile". Il ne participera en effet pas au dernier rallye de la saison WRC, en Italie, du 18 au 21 novembre.

Exclu de la course au titre, le pilote Hyundai Motorsport occupe actuellement la cinquième place du classement général avec une victoire à son actif, ainsi que trois autres podiums, mais un championnat dans l'ensemble difficile pour lui. Son absence à Monza nuira cependant aux espoirs de Hyundai de détrôner Toyota au championnat constructeurs, alors que la marque coréenne a repoussé l'échéance lors du dernier Rallye d'Espagne et compte actuellement 47 points de retard sur son adversaire.

"Je suis vraiment désolé de dire cela, mais je ne vais malheureusement pas pouvoir participer au Rallye de Monza en raison de problèmes familiaux personnels. Cela a été une décision difficile à prendre, mais elle est nécessaire", indique Ott Tänak sur ses réseaux sociaux. "Je souhaite le plus de chance possible à notre équipe pour la dernière manche du championnat. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles se battre. On se voit bientôt, les gars !"

Hyundai a confirmé de son côté que Teemu Suninen remplacerait le Champion du monde 2019 à Monza. Le Finlandais a quitté M-Sport cette saison et rejoint Hyundai le mois dernier pour le Rallye d'Espagne au volant de la i20 Rally2.

"Nous avons un changement de dernière minute dans nos équipages pour le Rallye de Monza", indique une note de Hyundai Motorsport. "Malheureusement, Ott Tänak [et son copilote Martin Järveoja] seront contraints de manquer l'épreuve en raison de problèmes familiaux personnels. Nous souhaitons le meilleur à Ott et nous sommes impatients de le revoir en action avec l'équipe en 2022."

"En attendant, nous souhaitons la bienvenue à Teemu Suninen et Mikko Markkula dans l'équipe WRC, car le duo finlandais remplacera Ott et Martin [Järveoja] dans la Hyundai i20 Coupe WRC pour la finale de la saison en Italie."

Il y a quelques jours, Ott Tänak était aux côtés de Hyundai pour une simulation de rallye visant à préparer la nouvelle i20 Rally1 en vue de la saison 2022. L'Estonien était au volant de la voiture mercredi, lors du premier jour de ce rallye fictif organisé sur trois jours dans le nord de l'Italie afin d'aider Hyundai et ses pilotes à s'adapter aux nouvelles voitures hybrides qui débuteront en compétition l'année prochaine. Son absence à Monza signifie que c'est également lors du prochain Rallye Monte-Carlo, du 20 au 23 janvier, que l'on reverra Ott Tänak.

