Pas de pression sur Pajari, invité surprise au Chili

Sami Pajari l'assure, il n'aura pas la pression du résultat lors de ses deux piges supplémentaires en Rally1 en WRC, au Chili et en Europe centrale. Toyota a annoncé la semaine dernière que l'étoile montante finlandaise, Sami Pajari, remplacerait son pilote titulaire Takamoto Katsuta au Chili, au volant de l'une des quatre GR Yaris Rally1 de l'équipe lors de l'épreuve sud-américaine sur terre (26-29 septembre).

Le constructeur japonais a également annoncé que Pajari et sa copilote Enni Malkönen participeraient à une autre épreuve de Rally1 lors du Rallye d'Europe Centrale, où Katsuta rejoindra l'équipe après son absence au Chili.

Pajari a effectué ses débuts en Rallye1 au Rallye de Finlande cette année, où il a impressionné en remportant sa première victoire de spéciale et en terminant quatrième au classement général. La performance du prétendant au titre WRC2 a conduit Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota, à déclarer que le Finlandais faisait partie des options de l'équipe pour un volant de titulaire en Rally1 l'année prochaine, l'entreprise souhaitant aligner au moins trois pilotes à temps plein en 2025.

Sami Pajari a impressionné lors de sa pige en Rally1 en FInlande avec Toyota. Photo de: Toyota Racing

S'il s'est dit surpris de bénéficier de ces nouvelles opportunités en Rally1 aussi peu de temps après sa performance en Finlande, Sami Pajari affirme qu'il ne ressent pas de pression supplémentaire, étant donné les circonstances.

"Évidemment, après le Rallye de Finlande, j'espérais seulement avoir un peu plus de temps de roulage, et je ne l'avais pas prévu si tôt", concède le jeune pilote de 22 ans. "Alors, bien sûr, le sentiment de ce côté-là est vraiment agréable, d'avoir un peu plus d'expérience et de temps de roulage avec une voiture aussi sensationnelle et rapide. C'est vraiment agréable de piloter [une telle voiture], mais il y a aussi des défis à relever, ce ne sera donc pas si facile [au Chili], mais j'attends d'être de retour dans la voiture et d'en apprendre davantage."

Je suis désolé pour Taka, et j'espère qu'il sera de retour à nouveau dans la voiture de Rally1.

"C'est une année vraiment compliquée pour l'équipe, particulièrement ces derniers temps, et aussi pour Taka, et je suis désolé pour lui, et j'espère qu'il sera de retour à nouveau dans la voiture de Rally1. Mais, dans le même temps, je me réjouis de ma propre sortie [au volant de cette voiture]. L'objectif est juste de prendre de l'expérience et d'accumuler des kilomètres qui me seront bénéfiques avec la Rally1, et c'est tout, donc pas de pression en ce qui concerne les résultats."

Lorsqu'on lui demande s'il se sent confiant quant à la possibilité de faire partie de l'équipe Toyota la saison prochaine, il ajoute : "Bien sûr. C'est agréable de voir qu'ils me font déjà confiance sur la base des résultats que nous avons obtenus cette année avec la voiture de Rally2, mais je pense aussi qu'en Finlande, j'ai encore prouvé de belles choses, et j'espère continuer de la même manière."

"J'espère naturellement avoir plus de temps de roulage à l'avenir, mais cela dépend aussi de beaucoup de gens, cela ne dépend donc pas entièrement de moi. J'essaierai simplement de jouer mon rôle du mieux que je peux, et nous verrons ensuite ce que l'avenir nous réserve."

Sami Pajari est égalment en lice pour le titre en Rally2. Photo de: Red Bull Content Pool

Pajari reste en lice pour le titre en WRC2 cette saison, alors qu'il pointe à trois points d'Oliver Solberg à une manche de la fin. Solberg pourrait cependant remporter le titre s'il s'impose sur terre en Amérique du Sud.

"Le titre WRC2 n'est pas encore totalement sorti de mon esprit", ajoute Pajari. "C'est un peu entre les mains d'Oliver. S'il se débrouille très bien au Chili, alors nos espoirs de titre s'envolent un peu. Mais il nous reste encore une manche à disputer avec la voiture Rally2 cette année et je ferai de mon mieux là-bas aussi."

"L'année a été très bonne pour nous, avec déjà trois victoires et quelques autres podiums. Je pense donc que nous devrions nous en féliciter. Même si le titre nous échappe, nous ferons bien sûr de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible."