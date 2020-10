Sordo a failli perdre sa victoire sur tapis vert

Vainqueur pour la troisième fois de sa carrière en WRC, dimanche à l'issue du Rallye de Sardaigne, Dani Sordo a bien failli tout perdre après les vérifications techniques. La Hyundai i20 Coupe WRC du pilote espagnol était partiellement non conforme lors de la troisième journée de l'épreuve, puisque la structure arrière de l'auto affichait 9112 g sur la balance, quand le poids minimum requis pour cet élément est fixé à 9136,5 g. Cette infraction n'a été relevée que sur la Hyundai du vainqueur, celles d'Ott Tänak, Thierry Neuville et Pierre-Louis Loubet ayant été inspectées et jugées conformes.

Devant cette infraction à l'Article 10.3.3 du Code Sportif International de la FIA, les commissaires du Rallye de Sardaigne ont opté pour une amende infligée à Hyundai Motorsport. Celle-ci s'élève à 30 000 €, dont 20 000 € avec sursis en cas de nouvelle infraction de cette nature lors des douze prochains mois.

Lire aussi : Sordo sauve sa victoire en Sardaigne pour quelques secondes !

Directeur de l'équipe Hyundai, Andrea Adamo a évoqué un problème de "contrôle qualité" pour expliquer la non-conformité de l'élément en question. La sanction prise par les commissaires s'est limitée à l'aspect pécuniaire, sans conséquence sportive, permettant à Dani Sordo de conserver sa victoire finale.

"Monsieur Adamo a reconnu que la pièce figurait sous la limite fixée pour homologation et que les vérifications et procédures de pesage s'étaient déroulées correctement", ont fait savoir les commissaires dans leur rapport. "Il a ensuite expliqué qu'il s'agissait d'une erreur de contrôle qualité et qu'à aucun moment un avantage sportif n'avait été recherché. La structure arrière qui était sur la voiture numéro 6 [de Sordo] samedi a également été vérifiée et elle était conforme au poids d'homologation. Monsieur Adamo a présenté ses excuses pour l'erreur commise dans la vérification du poids [par l'équipe]."

En l'absence de sanction sportive, Hyundai a donc conservé son doublé en Sardaigne, Sordo s'étant imposé avec 5"1 d'avance sur Neuville et 6"1 sur Sébastien Ogier. À l'issue du rendez-vous sarde, Elfyn Evans occupe toujours la tête du championnat avec 111 points au compteur, devant Ogier (97 pts), Neuville (87) et Tänak (83). Il reste deux rallyes à disputer cette saison, le mois prochain à Ypres puis début décembre à Monza.

Rallye de Sardaigne - Classement final