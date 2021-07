Gerloff sort Razgatlioglu et Rea en profite !

La victoire dans la course Superpole du dimanche matin a offert à Rea la pole pour la deuxième course de 21 tours du week-end, mais c'est Toprak Razgatlioglu, troisième sur la grille, qui semblait prêt à mener le peloton à l'entrée du premier virage. Mais sur la Yamaha GRT, Garrett Gerloff, qui venait de la huitième place sur la grille de départ, s'est manqué au freinage et est arrivé un peu vite à l'intérieur, entrant en contact avec Razgatlioglu et provoquant la chute du pilote turc.

La Yamaha d'usine d'Andrea Locatelli, qui a survécu au chaos, a pris la tête de la course devant Michael Ruben Rinaldi et Alex Lowes, alors que Rea a été poussé au large dans le premier virage et a glissé en sixième position à la fin du premier tour.

Mais Rea s'est rapidement mis en marche, dépassant la BMW de Michael van der Mark pour la cinquième place au deuxième tour, puis Lowes, son coéquipier chez Kawasaki, pour la quatrième place, et la Ducati de Scott Redding pour la troisième place au tour suivant. Un tour plus tard, le Nord-Irlandais était en deuxième position aux dépens de Rinaldi et commençait à grignoter l'avantage de Locatelli en tête.

Locatelli avait réussi à s'échapper à environ 1,4 seconde, mais au septième tour cet écart avait été réduit de moitié, et à la fin du dixième tour, Rea se trouvait juste derrière le rookie italien.

L'inévitable mouvement s'est produit à la dernière chicane au 11e tour, et à partir de là, Rea a eu le champ libre pour remporter sa huitième victoire de la saison et son premier triplé depuis la manche de Portimão l'an dernier. Puisque Razgatlioglu n'a pas réussi à inscrire des points pour la première fois en 2021, cela confère à Rea une avance confortable de 37 points au championnat.

Locatelli a dû se défendre face à la Ducati de Redding dans les derniers tours, le Britannique passant devant la Yamaha au 19e tour pour égaler son résultat du samedi. Locatelli est néanmoins monté sur son premier podium WSBK, après avoir vu sa troisième place dans la course Superpole lui être retirée à l'arrivée en raison d'une infraction aux limites de la piste dans le dernier tour.

Chaz Davies a réalisé sa meilleure sortie depuis Estoril sur la Ducati GoEleven en dépassant la machine d'usine de Michael Ruben Rinaldi pour terminer quatrième. Alvaro Bautista a également dépassé Rinaldi pour signer son meilleur résultat de la saison sur la Honda en cinquième position.

Rinaldi a finalement chuté à la huitième place à l'arrivée derrière la BMW de van der Mark et la Kawasaki de Lowes, bien qu'il ait gagné une position lorsque l'autre BMW de Tom Sykes a chuté en fin de course. Axel Bassani (Motocorsa Ducati) et Leon Haslam (Honda) complètent le top 10, tandis que Sykes est remonté pour marquer un seul point en 15e position.

Après avoir causé le malheur de Razgatlioglu, Gerloff s'est vu infliger un ride-through, le reléguant à l'arrière du peloton, avant que la course de l'Américain ne se termine par une lourde chute au virage 9.

Assen - Course 2 :