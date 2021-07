Rea enchaîne et remporte la course Superpole

Après avoir remporté une victoire relativement aisée samedi, Rea s'est à nouveau montré intraitable dans la course de 10 tours qui détermine la grille de départ de la deuxième course longue distance du week-end, qui aura lieu cet après-midi.

Depuis la deuxième place sur la grille, Toprak Razgatlioglu a d'abord pris la tête de la course, mais c'est Michael Ruben Rinaldi de Ducati qui a mené les premiers tours après avoir dépassé la Yamaha.

Mais aucun des deux n'a pu s'éloigner de Rea, qui est rapidement revenu en deuxième position avant de ravir la tête à Rinaldi au troisième tour. À la fin du tour suivant, Rea avait huit dixièmes d'avance, et il a finalement terminé avec 2,8 secondes d'avance sur le peloton pour remporter sa quatrième Superpole en cinq participations cette saison.

Razgatlioglu a d'abord été relégué à la quatrième place derrière la deuxième Ducati de Scott Redding, mais il s'est battu pour remonter dans le classement afin de disputer la deuxième place à Rinaldi dans le dernier tour. Le pilote turc est passé à l'action dans le virage 11 à gauche, franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position, mais une violation des limites de la piste l'a fait rétrograder d'une position, permettant à Rinaldi de garder sa place après tout.

Andrea Locatelli, le coéquipier de Razgatlioglu chez Yamaha, avait également dépassé Rinaldi, mais il a reçu la même sanction, ce qui l'a relégué à la quatrième place ; mais c'est tout de même le meilleur résultat de l'Italien en WSBK jusqu'à présent. Redding a chuté à une décevante cinquième place, devant la deuxième Kawasaki d'Alex Lowes.

Tom Sykes (BMW) et Garrett Gerloff (Yamaha) se sont une nouvelle fois battus pour remonter dans le classement depuis le fond de la grille pour terminer respectivement septième et huitième, tandis que les pilotes Ducati satellites Chaz Davies et Axel Bassani complètent le top 10. Michael van der Mark a été victime d'une chute sur la deuxième BMW.

Assen - Course Superpole