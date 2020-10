Implacable, Jonathan Rea coiffe une sixième couronne à Estoril

Comme pour pimenter un peu l'épreuve portugaise courue sur le tracé d'Estoril, les deux derniers candidats au titre, Jonathan Rea et Scott Redding, ont chuté lors de la Superpole ce samedi matin, se qualifiant respectivement 15e et 23e, alors que Toprak Razgatlioglu a signé sa première pole position.



Au départ, les deux hommes ont rapidement gagné des positions, avec un gain de huit places chacun lors du premier tour. Toutefois, Rea faisait à nouveau la différence en poursuivant sa remontée quand Redding calait. Le Nord-Irlandais s'est notamment offert un superbe double dépassement sur son équipier Alex Lowes et Michael van der Mark au virage 1 du second tour.

Avec une main et quatre doigts sur le trophée de champion à ce stade de l'épreuve, Rea a définitivement vu la balance pencher en sa faveur quand la Ducati de son rival a montré des signes de faiblesse au sixième tour, le poussant à l'abandon. Cela n'a pas freiné le pilote Kawasaki qui a attaqué pour tenter d'aller chercher sa 100e victoire après être revenu sur le podium provisoire.

Toutefois, son rythme a commencé à baisser à mi-course, permettant à Razgatlioglu de s'envoler vers un succès aisé, son premier depuis la manche inaugurale de Phillip Island, et à Chaz Davies et Garrett Gerloff de compléter le podium. Suivaient ensuite Rea, Leon Haslam, Lowes, le premier indépendant Michael Ruben Rinaldi (Go Eleven Ducati), Xavi Forés (Puccetti Kawasaki), Loris Baz (Ten Kate Yamaha) et Tom Sykes (BMW).

Un pas de plus dans la légende

Jonathan Rea continue donc à écrire l’histoire, avec désormais deux titres de plus que Carl Fogarty, dominateur dans les années 1990. Troy Bayliss a trois titres, tous conquis dans les années 2000, et aucun autre pilote n’a été sacré plus de deux fois dans la catégorie.

Avec six couronnes mondiales dans sa discipline, Rea entre dans un cercle très fermé à l'échelle de la moto et même des sports mécaniques. Côté deux roues, il côtoie évidemment les légendes du Championnat du monde de vitesse moto Giacomo Agostini, Valentino Rossi et Marc Marquez, auxquelles s'ajoutent entre autres Michael Schumacher et Lewis Hamilton en F1 et Sébastien Loeb et Sébastien Ogier en WRC.

