Yamaha officialise l'arrivée de Jonathan Rea pour 2 ans

Après la confirmation de son départ de Kawasaki, rendu possible par une rupture à l'amiable de son contrat, l'officialisation attendue de Jonathan Rea chez Yamaha est arrivée ce lundi. Le constructeur d'Iwata annonce un accord de deux ans avec l'homme aux six titres WorldSBK.

À la tête de quasiment tous les records de la discipline, Jonathan Rea a connu une baisse de performance depuis trois saisons, mais à 36 ans, il a encore soif de victoires. Il a donc saisi l'opportunité offerte par le départ de Toprak Razgatlioglu de Yamaha vers BMW pour opérer un gros changement dans sa carrière, après neuf ans sous les couleurs de Kawasaki.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Jonathan dans la famille Yamaha et nous sommes très motivés pour collaborer avec lui à l'avenir", déclare Éric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe. "Nous partageons la même motivation pour gagner et la même passion pour le WorldSBK. Comme lui, nous avons été Champions du monde ces dernières années et nous voulons revenir au sommet."

"La motivation, la détermination et la soif de réussite de Jonathan ont été constantes tout au long de sa carrière et cela contribuera à nos futurs succès en commun. Nous croyons véritablement que Jonathan va pouvoir enrichir son palmarès de champion du monde et faire que son nom soit écrit encore plus grand dans les livres d'histoire, et nous sommes également convaincus qu'il peut y parvenir avec nous."

Alors que Ducati a pris l'avantage au championnat depuis la saison dernière, Éric de Seynes promet que Yamaha va fournir les efforts nécessaires pour améliorer sa YZF-R1 et ainsi fournir à Jonathan Rea "exactement ce dont il a besoin pour atteindre ses objectifs et ceux de Yamaha en 2024 et 2025".

En quête d'un septième titre qui serait historique, le pilote nord-irlandais fera équipe avec Andrea Locatelli.