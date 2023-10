Andrea Iannone de retour en compétition au terme de sa suspension

Andrea Iannone va faire la saison prochaine son grand retour à la compétition, une première depuis 2019. Le pilote italien s'est engagé en World Superbike avec l'équipe Go Eleven et sera au guidon d'une Ducati Panigale V4 R. Des retrouvailles avec le constructeur italien pour qui il a roulé en MotoGP de 2013 à 2016, décrochant alors son unique succès dans la catégorie reine.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Andrea Iannone a été suspendu quatre ans après un test positif aux stéroïdes fin 2019, alors qu'il courait chez Aprilia. Cette suspension, annoncée en 2020 et confirmée après recours, approche désormais de son terme. Le natif de Vasto prépare son retour depuis un moment déjà et avait été vu sur plusieurs manches du championnat WorldSBK comme spectateur cette année. Début septembre, Ducati avait déjà laissé entendre que l'officialisation ne tarderait plus.

"J'attends ce moment depuis longtemps, je suis enfin de retour en piste, là où j'ai passé ma vie", se réjouit le pilote qui piaffe d'impatience. "Je remercie Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti et toute l'équipe Go Eleven pour leur confiance. Avec leur soutien, j'ai redécouvert l'enthousiasme que j'avais quand j'étais enfant. Je remercie également la famille du World Superbike pour cette opportunité. J'ai hâte d'y être."

Team manager de l'équipe Go Eleven, Denis Sacchetti évoque un "choix courageux" mais croit fermement en la détermination de son futur pilote pour atteindre ses objectifs. Andrea Iannone succèdera normalement à Philipp Oettl, à moins que l'équipe n'aligne une deuxième moto en 2024.

"Nous avons travaillé dur pour réaliser ce rêve", souligne Denis Sacchetti. "Nous voulions le crier au monde entier depuis un certain temps déjà, mais la mise en place d'un projet aussi important n'est pas facile et doit être structurée avec soin."

"Le Maniac a décidé de revenir dans le jeu, et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut du courage après tout ce qui s'est passé et après autant de temps à l'écart de la compétition. C'est un choix courageux, qui peut paraître fou pour certains, mais la bonne dose de folie et de courage peut conduire à de grands exploits. Pourquoi faire ce pari ? Quand nous avons commencé à parler avec lui, nous avons été impressionnés par sa détermination, son cran et son envie de revenir faire ce qu'il aime."