Sainz et Audi en mission au Dakar : "Possible que ce soit le dernier"

L'édition 2024 ou jamais pour Audi ? C'est le sentiment que laisse transparaître Carlos Sainz avant de participer le mois prochain au Dakar pour la troisième fois de suite avec le constructeur allemand. Triple vainqueur de l'épreuve, toujours accompagné de son navigateur Lucas Cruz, le vétéran espagnol rêve d'un quatrième succès qui viendrait récompenser les efforts consentis sur le projet révolutionnaire de l'Audi RS Q e-tron.

Avec deux années de recul sur sa technologie, mais également un gros travail abattu sur le plan de la fiabilité alors que la machine a déjà démontré sa pointe de vitesse, Audi joue gros. D'autant que la perspective de son engagement en Formule 1 à l'horizon 2026 approche pour faire de l'ombre à son programme rallye-raid.

"C'est possible que ce soit le dernier, mais ce n'est pas encore décidé", reconnaît Carlos Sainz. "Nous avons mis toute l'équipe Audi derrière ça, car il y a trois ans, quand tout a commencé, ça ressemblait à de la science-fiction. Mais l'effort a été fait pour courir, nous avons gagné des spéciales, et nous espérons cette année nous battre jusqu'à la fin."

Après une édition 2022 prometteuse mais logiquement perturbée par des défauts de jeunesse, puis une participation en 2023 marquée par les accidents, Audi a préparé un véhicule qui se doit de concrétiser.

"C'est la meilleure Audi, ça ne fait aucun doute, il ne pouvait en être autrement", avance Carlos Sainz. "L'an dernier, la suspension nous a donné quelques maux de tête et après le rallye, nous avons pensé qu'il fallait prendre une autre direction, ce que nous avons fait."

"Nous avons une voiture avec une meilleure suspension, plus confortable, et ça nous aidera. Il faut continuer à travailler sur la fiabilité mais c'est une voiture tellement complexe que, même si c'est la troisième année, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Ce n'est pas facile, ce n'était pas simple au Maroc, mais nous bouclons la boucle et nous espérons faire un Dakar propre."

Moins de risques à prendre ?

Le Dakar 2023 s'était terminé sur un accident pour Carlos Sainz.

L'évolution du rapport poids-puissance est probablement l'aspect qui rassure le plus Carlos Sainz avant de prendre la direction de l'Arabie saoudite. L'Audi RS Q e-tron pourra profiter de davantage de puissance sur le prochain Dakar malgré un poids lui aussi en hausse, mais qui aura selon lui une incidence sur la prise de risques.

"Nous sommes une centaine de kilos plus lourds mais avec cette puissance, c'est compensé, et nous serons davantage sur un pied d'égalité, sans avoir à prendre ces risques que nous avons pris les deux premières années pour essayer de les battre", explique-t-il. "Sur le Dakar, si tu prends beaucoup de risques, tu peux gagner du temps, mais il y a toujours des pièges, et que tu sois courageux ou pas, ils te rattrapent."

Quant à la concurrence, El Matador la voit aussi relevée que parfaitement identifiée : "Je pense que le vainqueur devrait se trouver parmi Nasser [Al-Attiyah], Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Mattias Ekström et les Toyota."

Propos recueillis par Mario Galan