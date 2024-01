Doriane Pin rejoint le programme junior Mercedes et la F1 Academy

Mercedes a annoncé ce mardi matin l'arrivée de Doriane Pin, 20 ans, dans son programme junior, ainsi que la participation de la Française à la F1 Academy en 2024, où elle représentera le constructeur allemand, avec le soutien d'Iron Dames et de Prema.

"Je suis incroyablement heureuse de rejoindre le programme junior du Mercedes-AMG F1 Team et de représenter l'équipe en F1 Academy cette année avec Prema Racing", a-t-elle déclaré. "Un nouveau chapitre s'ouvre et je suis fière de franchir cette nouvelle étape au sein d'une équipe aussi prestigieuse et dans le cadre du projet Iron Dames. Je suis reconnaissante de leur confiance et honorée de courir sous leurs couleurs. Passer en monoplace était un objectif clair pour ma carrière, et me retrouver dans cet environnement constitue une approche formidable. Je travaille très dur pour atteindre le plus haut niveau de ce sport et j'ai hâte de rouler."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, s'est réjoui de pouvoir soutenir les efforts de Pin dans son ascension en monoplace : "Doriane est un talent extraordinaire et nous sommes heureux de démarrer notre participation à la F1 Academy en la choisissant comme pilote. Nous avons suivi de près son évolution ces dernières années, car elle n'a cessé d'impressionner."

Doriane Pin à Brackley, siège de l'écurie Mercedes F1.

"Le soutien fantastique de Deborah Mayer et de l'organisation Iron Dames lui a permis de démontrer ses capacités jusqu'à présent ; elle a pleinement profité de cette opportunité avec détermination et savoir-faire. Nous sommes maintenant impatients de travailler en collaboration avec Iron Dames, Prema Racing et la F1 Academy, afin d'aider Doriane à franchir une nouvelle étape dans sa carrière."

Championne de France de karting en 2019, Doriane Pin a vite intégré le programme Iron Dames, visant à promouvoir la participation des femmes en sport auto, avant de signer cinq podiums en Le Mans Cup lors de la saison 2021. Elle s'est révélée au grand public en 2022 en remportant le titre en Ferrari Challenge Europe, avec neuf succès en 14 courses. Elle s'est aussi imposée aux 24 Heures de Spa en Gold Cup et lors de la dernière manche de l'European Le Mans Series, à Portimão, avec Iron Lynx en catégorie GTE-Am.

En 2023, elle a pris part au Championnat du monde d'Endurance de la FIA en catégorie LMP2 aux côtés de Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat chez Prema. Après un podium en début de saison, Pin est devenue la première pilote féminine à recevoir le prix de "Révélation de l'Année" de la FIA. C'est en fin d'année dernière qu'elle a connu sa première expérience en monoplace, toujours avec Prema, en F4 South East Asia, où elle a signé une victoire avant de terminer deuxième du championnat. Elle dispute actuellement la F4 EAU.