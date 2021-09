Les 20 pilotes qui ont fait triompher McLaren en F1

En plus de mettre fin à une attente qui n'en finissait plus, Daniel Ricciardo est entré le week-end dernier dans le cercle fermé des pilotes vainqueurs de Grand Prix avec McLaren. Triomphant à Monza au terme du Grand Prix d'Italie, l'Australien est le 20e à avoir accompli sa mission sous les couleurs de Woking, et intègre une liste de noms très prestigieux.

Fondée en 1966, l'équipe McLaren n'a connu qu'un seul succès décroché par son légendaire fondateur, Bruce McLaren. Mais la suite est une épopée historique qui fait de la structure de Woking un bastion incontournable de la Formule 1.

Avec son premier succès, Daniel Ricciardo se place évidemment au bas de l'échelle dominée par pas moins de quatre Champions du monde, tous titrés au moins une fois avec McLaren. Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton et Mika Häkkinen réunissent à eux seuls 106 des 183 victoires de l'équipe en Grand Prix, et neuf des douze titres pilotes qu'elle a conquis !

Au sommet de la pyramide, Ayrton Senna a levé les bras à 35 reprises lorsqu'il pilotait sous les ordres de Ron Dennis, entre 1988 et 1993. Cinquième de cette hiérarchie qui fait briller les yeux, David Coulthard est le pilote qui a amassé le plus de victoires avec McLaren sans avoir réussi à décrocher le titre mondial.

Enfin, outre son fondateur et Daniel Ricciardo, qui entend bien allonger sa propre liste, l'écurie anglaise compte seulement deux pilotes qui n'ont signé qu'une seule victoire : Jochen Mass et Heikki Kovalainen.

Le classement des pilotes McLaren au nombre de victoires