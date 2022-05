La F1 débourse 240 M$ pour construire son paddock à Las Vegas

Charger le lecteur audio

À la fin du mois de mars, la Formule 1 a annoncé le retour de Las Vegas au calendrier, près de 40 ans après la dernière édition du Grand Prix. Un circuit sera érigé dans le centre-ville et passera par le Strip, la portion de route la plus connue de la ville puisque la plupart des grands casinos s'y sont installés.

La conception d'un circuit urbain est toujours un défi, surtout lorsque cela concerne l'une des villes les plus populaires des États-Unis. L'espace requis pour les garages et les autres infrastructures du paddock a notamment été l'un des principaux points d'interrogation puisque si les autorités ont accepté de céder leurs rues pour le week-end de course, la plupart des terrains adjacents sont la propriété des casinos ou d'autres compagnies.

Néanmoins, Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a dissipé tout doute sur le sujet en révélant le week-end dernier que la Formule 1 avait acheté une portion de terrain de 15 hectares près du circuit afin de construire son paddock, contre la coquette somme de 240 millions de dollars.

"La dynamique aux États-Unis se poursuit avec le Grand Prix de Miami inaugural de ce week-end", a indiqué Maffei lors d'un entretien avec des analystes de Wall Street. "Et, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir entendu parler de l'annonce de notre Grand Prix de Las Vegas pour novembre 2023. Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, ce sera une course de nuit sur le Strip."

"Je tiens à souligner que Liberty Media a conclu un accord pour faire l'acquisition de 39 acres [15 hectares, ndlr] à l'est du Strip afin de [travailler] sur la conception du circuit et d'avoir de la place pour les stands, le paddock, les hospitalités et les salles de contrôle. Je m'attends à ce que cette transaction soit conclue au cours du deuxième trimestre. Le prix d'achat était de 240 millions de dollars, financé par les liquidités disponibles au niveau du groupe F1."

Potentiellement, la F1 pourrait profiter de cet achat pour construire des garages permanents, ce qui a été fait du côté de Miami, où se tient ce week-end le Grand Prix inaugural.

Maffei a également révélé qu'en tant que co-promoteurs du Grand Prix de Las Vegas, Liberty Media et la F1 investiront dans l'événement. "La F1 et Liberty Media font l'autopromotion de la course en partenariat avec les acteurs locaux et Live Nation, ce qui diffère de la plupart des [Grands Prix]", a-t-il ajouté. "L'aménagement de ce circuit nécessitera une augmentation des dépenses d'investissement et d'exploitation. Il est trop tôt pour donner un chiffre mais nous avons l'intention de transmettre l'information plus tard dans l'année."

La F1 à Las Vegas en 2023