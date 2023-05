Accords Concorde : la F1 veut "battre le fer tant qu'il est chaud"

Les Accords Concorde actuels, qui couvrent les saisons 2021 à 2025 du Championnat du monde de Formule 1, ont été signés à l'été 2020 sous la direction de l'ancien PDG de la F1, Chase Carey. Il reste encore du temps au successeur de l'Américain, Stefano Domenicali, pour réussir à trouver un terrain d'entente avec les équipes constituant la grille et la FIA, néanmoins Greg Maffei ne souhaite pas patienter.

Le PDG de Liberty Media, détenteur des droits commerciaux du championnat, a ainsi estimé que toutes les parties prenant part aux négociations bénéficieraient de la conclusion rapide de nouveaux Accords dans un contexte où la F1 a le vent en poupe.

"Il nous reste encore quelques années pour [signer les nouveaux] Accords Concorde", a commenté Maffei lors d'un entretien avec des analystes de Wall Street. "Mais je pense qu'il y a un consensus entre les équipes, la FIA et nous-mêmes sur le fait que le moment est peut-être venu d'essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud en renouvelant et en prolongeant les Accords Concorde. Il n'y a aucune obligation de le faire et cela n'entraîne aucun risque si cela ne se fait pas."

Concernant les Accords actuels, de longs mois de négociations ont été nécessaires avant la signature du contrat, qui n'a eu lieu que quatre mois avant sa mise en place. Maffei espère qu'un tel scénario ne se reproduira pas pour 2026.

"Comme vous vous en souvenez peut-être, nous sommes allés jusqu'au bout [des négociations]", a-t-il poursuivi au sujet des Accords actuels. "Historiquement, dans de nombreux cas, les équipes ont fonctionné sans Accords Concorde ; elles se sont, en gros, serré la main et ensuite conclu les Accords après la période où ils étaient censés débuter."

"Nous espérons que cette fois-ci, nous serons en mesure de changer cette dynamique, en partie grâce à la façon dont Chase et Stefano ont changé la dynamique avec les équipes en particulier. J'espère que nous aurons une relation plus positive et que tout le monde comprendra l'intérêt de se mettre d'accord tôt et d'apporter des certitudes à toutes les parties concernées."

Greg Maffei, PDG de Liberty Media Corporation

Interrogés à leur tour, les directeurs d'équipe ont convenu que le fait de se mettre rapidement d'accord sur les termes des nouveaux Accords Concorde était une bonne chose, car cela leur permettrait d'avoir une vision à plus long terme pour leurs écuries respectives. Toutefois, ils ont souligné que les négociations ne devaient pas être rendues publiques.

"Le plus important est d'avoir cette conversation en privé", a déclaré Toto Wolff, directeur de Mercedes F1. "Si nous avons une très, très longue période d'alignement et un contrat, comme les Concorde, plus il dure longtemps, mieux c'est pour toutes nos compagnies. Mais nous n'en sommes qu'au tout début. Nous n'avons pas encore commencé à discuter correctement. Cela ne saurait tarder mais cela doit se faire de manière constructive. Il n'est pas nécessaire de diffuser en direct [les discussions] et de créer une polémique."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a quant à lui indiqué : "La F1 n'a jamais été dans une aussi bonne situation. Liberty a fait un excellent travail avec [la F1], nous voyons de nouveaux marchés, une nouvelle croissance, de nouveaux fans avec une nouvelle démographie. Il y aura toujours ce débat entre les équipes et le détenteur des droits commerciaux pour savoir qui devrait avoir le plus de valeur. J'attends avec impatience les joutes qui ne manqueront pas d'avoir lieu, comme le dit Toto, en privé."

"Mais je pense que la longévité est dans le meilleur intérêt de tout le monde : avoir un sport établi qui a une direction claire pour l'avenir, avec des objectifs définis ainsi que les règlements techniques, sportifs et, financiers que nous voulons développer pour l'avenir, afin de continuer à rendre le sport meilleur, plus attrayant et plus inclusif dans les années à venir."