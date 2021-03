Phoenix 1990 : quand Jean Alesi tint tête à Ayrton Senna

Après des débuts tonitruants en discipline reine en milieu de saison précédente, marqués notamment par deux quatrièmes positions en France et en Espagne, Jean Alesi poursuivit sa collaboration avec Tyrrell pour la saison 1990, sa première campagne complète. Celle-ci débuta d'ailleurs aux États-Unis, sur le circuit urbain de Phoenix.

La première version de ce tracé, en forme de pipe, serpentait dans les rues bien organisées de la ville d'Arizona, dans un dessin et des conditions typiques des pistes en ville avec de nombreux virages à angle droit sur un asphalte bosselé et offrant peu d'adhérence. La première édition, en 1989, fut organisée en juin, mais la chaleur y fut si problématique qu'il fut décidé de l'avancer en mars et d'en faire la manche d'ouverture de la saison, privant le Brésil de cet honneur qu'il détenait depuis 1983.

Au départ de cette course, la première ligne composée du poleman Gerhard Berger (McLaren) et de l'étonnant PierLuigi Martini (pour l'unique première ligne de l'histoire de Minardi) ne résista pas très longtemps à la fougue d'Alesi, quatrième au moment de l'envol, qui s'empara du commandement au premier freinage. Après avoir pris de l'avance sur l'Autrichien, qui partira à la faute lors d'un freinage dans le neuvième tour, le Français fut à la tête d'un avantage de plus de huit secondes sur la McLaren d'Ayrton Senna.

Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le Brésilien revint progressivement sur la Tyrrell et une bataille directe s'engagea pour le commandement. Au 34e tour, Senna dépassa une première fois Alesi, mais ce dernier répondit immédiatement en reprenant la tête. Un tour plus tard cependant, la manœuvre fut cette fois décisive. L'Avignonnais tenta bien de retrouver sa position, mais il décida finalement d'économiser ses pneus.

Senna s'envola et compta jusqu'à 28 secondes d'avance sur la Tyrrell, avant de relâcher son effort, inquiet pour sa mécanique. Celui qui n'était alors qu'une fois Champion du monde remporta tout de même l'épreuve, avec finalement huit secondes d'avance sur Alesi. Pour le Français il s'agissait du premier podium en Formule 1 et d'une confirmation de son talent malgré des monoplaces inférieures.

