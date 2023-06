Alfa Romeo déçoit : "Aucune raison de paniquer" selon Bottas

Actuellement huitième du championnat constructeurs, Alfa Romeo n'a inscrit des points que lors de la manche d'ouverture de la saison, à Bahreïn, avec la huitième place de Valtteri Bottas, et en Australie avec la neuvième de Zhou Guanyui.

La saison 2023 semble dans la continué de la fin de saison 2022 de l'écurie basée à Hinwil, dans une sorte de déclin sans grand éclat avec une situation rendue paradoxale par le fait que le départ annoncé d'Alfa Romeo et l'arrivée programmée d'Audi ne fait pas peser de danger sur la structure Sauber.

L'équipe vivote, loin des attentes qui demeurent floues, et du côté de Bottas, on admet avoir réévalué ses propres objectifs, avec l'intention non pas de signer des résultats particuliers mais de permettre à l'écurie de progresser dans une année "difficile".

Lire aussi : Bottas en pourparlers pour sauver le projet KymiRing

"Nous ne sommes pas là où nous voulons être", a reconnu le Finlandais à la veille du début du GP d'Espagne. "Et je n'ai pas les résultats que je souhaiterais. Car bien sûr, l'objectif pour nous cette année était de faire un pas en avant. Et ce n'est pas le cas. C'est la situation actuelle, et nous essayons évidemment de nous en éloigner et de nous améliorer, mais cela prendra un peu de temps. Il ne fait donc aucun doute que la saison sera difficile."

"Mais ce qui est bien, c'est que nous avons déjà des choses en préparation. Nous savons qu'il y a des choses à venir qui peuvent nous aider. Nous sommes proches du but. C'est bien, parce qu'avec deux dixièmes de gain par tour, on peut faire une grosse différence. Maintenant, l'objectif et la motivation, c'est de progresser, de voir des améliorations, de sentir des améliorations. Je suis toujours là pour le long terme. Il n'y a donc aucune raison de paniquer."

Même si cela ne se reflète pas dans les résultats, Bottas assure que l'équipe progresse dans le cadre de la transition progressive vers ce qu'elle deviendra en 2026, à savoir l'équipe d'usine Audi. "J'ai clairement constaté une certaine évolution. Je pense que l'attention portée aux petits détails s'est beaucoup améliorée. Même lorsque je regarde la voiture, tout est mieux fini et plus détaillé. Il en va de même pour l'aspect opérationnel au sein de l'équipe, je pense que nous faisons des progrès."

"Mais en ce qui concerne la performance, les progrès que nous avons réalisés au cours de l'hiver n'ont pas été suffisants. C'est donc sur cela que nous nous concentrons désormais. Mais je constate que l'équipe progresse. Et aussi, je pense que tout le monde dans l'équipe ressent de l'excitation pour ce qui va constituer le futur. Alors oui, je crois que les choses vont dans la bonne direction, peut-être pas aussi vite que nous l'espérions l'année dernière. Mais ça va dans la bonne direction."

Lire aussi : Audi F1 a presque terminé son recrutement en Allemagne

Dans le contexte où Sauber est relégué en seconde partie de peloton et va espérer montrer un autre visage dans les mois et surtout les années qui viennent, la progression éclaire de l'équipe avec laquelle elle avait terminé à égalité aux points l'an passé, Aston Martin, est une source d'inspiration. "Il y a encore beaucoup de travail à faire, incontestablement. Tout le monde le sait dans l'équipe, tout comme Andreas [Seidl] et Alessandro [Alunni Bravi] le savent. Nous l'acceptons."

"Mais je pense que l'exemple ce qu'Aston Martin a été capable de faire au cours l'hiver est assez motivant. Cela montre que l'on peut faire des bonds intéressants si l'on fait les choses correctement, donc je pense qu'il faut regarder des équipes comme Aston ou Red Bull et ce qu'elles ont fait, et voir cela comme une motivation pour nous montrer que c'est possible."

Avec Adam Cooper