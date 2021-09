Alonso : "Nous aurions dû finir sur le podium"

Un long premier relais en pneus durs suivi d'un second relais, plus court, avec les gommes mediums ont donné un bel avantage à Fernando Alonso au Grand Prix de Russie. Le double Champion du monde s'est payé le luxe de dépasser Max Verstappen en fin de course et il avait la cinquième place de Daniel Ricciardo en ligne de mire lorsque les premières gouttes se sont mises à tomber sur le circuit de Sotchi.

Pendant un court instant, le pilote Alpine a été le grand gagnant de cette folle fin de course car ses gommes peu usées et son aisance sous la pluie l'ont fait passer de la sixième place à la troisième en moins de trois tours.

"Pour nous, c'était une bonne course, la meilleure de la saison en matière de performance", a-t-il commenté. "La voiture était très rapide, l'équilibre était bon tout au long de la course. Dans le premier relais, nous tenions le rythme de Checo [Pérez]. Ensuite, nous sommes passés sur les [pneus] mediums et nous avons pu dépasser Verstappen et creuser l'écart. Sous la pluie, avec les pneus slicks, nous avons dépassé Daniel, Checo et Sainz, et nous étions P3."

Mais Alonso a fini par tout perdre lorsque la pluie s'est intensifiée. Certains pilotes derrière lui, dont Max Verstappen et Carlos Sainz, sont rentrés au stand et ont chaussé des pneus intermédiaires. Alonso a quant à lui effectué deux tours de plus avec des gommes slicks avant de s'arrêter à son tour, ce qui l'a fait plonger à la sixième place. Désabusé, le pilote Alpine est convaincu que le podium aurait été possible si l'averse n'avait pas redoublé d'intensité.

"Je pense que le podium au mérite était possible, la voiture volait", a-t-il affirmé. "Malheureusement avec la pluie, certains ont pris des risques, d'autres ont pris des risques différents. Nous avons été malchanceux, ou ce sont [les pilotes sur le podium] qui ont été très chanceux. Dans ces conditions, c'est toujours une loterie. Dans des conditions normales, nous étions très, très performants."

"Avec mon pilotage et la manière dont nous avons exécuté la course, je pense que nous aurions dû finir sur le podium. […] Norris a fait une course incroyable et, à cause du hasard, il n'est pas sur le podium et n'a pas gagné sa première course en F1. Lorsqu'il pleut, tout repose sur la chance. Lorsque nous ne sommes pas compétitifs, lorsque nous sommes P11 ou P12, il ne pleut jamais. Nous n'avons jamais de chance. Aujourd'hui, nous étions P3 et il s'est mis à pleuvoir. Je ne suis pas triste mais nous manquons clairement de chance. Nous méritons tous les points que nous avons décrochés cette année, on ne nous a jamais fait de cadeau."

Mais Alonso ne s'est pas trop apitoyé sur son sort et a gardé quelques bons souvenirs de ce Grand Prix de Russie, dont ses bagarres avec Red Bull, McLaren et Ferrari, trois constructeurs devançant Alpine au classement général.

"C'était très amusant parce que j'étais plus rapide ! C'était très bon, j'ai beaucoup apprécié. Lorsque les conditions étaient difficiles, la voiture était excellente. Nous avons changé nos pneus [durs] très tard, donc mes pneus [mediums] étaient performants. J'ai dépassé Verstappen, j'ai dépassé Daniel [Ricciardo], j'ai dépassé Pérez, j'ai dépassé Carlos [Sainz]. Personne n'a eu d'accident, personne n'a abandonné. C'était au mérite. Nous avons dépassé des pilotes, donc je suis très fier de cette course. Je suis très fier de l'équipe", a-t-il conclu.