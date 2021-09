Mercedes refuse d'être "sur la défensive" face à Red Bull

Il semble écrit que le suspense durera jusqu'au bout. Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen comme entre Mercedes et Red Bull, chaque week-end de Grand Prix résonne comme un duel. À la fin, il n'en restera qu'un mais pour l'heure, la glorieuse incertitude du sport est loin d'avoir choisi son camp. À Sotchi, lors du Grand Prix de Russie, les Champions du monde en titre ont repris l'avantage, et voici que Lewis Hamilton, auteur de sa 100e victoire en F1, a repris les commandes du championnat. Pour deux petits points !

Du côté de Red Bull, on s'attendait à un week-end difficile sur un tracé pas vraiment fait pour la RB16B, et où les pénalités sur la grille compromettaient les chances. Alors, l'averse salvatrice qui a permis à Max Verstappen de se hisser sur la deuxième marche du podium a été accueillie à bras ouverts, et à quelques points près (qui feront toutefois peut-être une grande différence en fin d'année), on peut presque parler de statu quo pour le moment.

Face à la solidité de l'adversité, Mercedes ne lâche rien et entend faire preuve d'une certaine agressivité dans ses stratégies. C'est ce qu'assume aujourd'hui son directeur, Toto Wolff, bien conscient de l'intensité du duel en cours.

"Dans un sens, nous ne maximisons pas les points marqués, encore aujourd'hui", explique l'Autrichien à l'issue du Grand Prix de Russie. "Je pense que les qualifications ont été décisives. Avec Valtteri en fond de grille, nous savions que c'était difficile, et nous avons terminé premier et cinquième, ce qui est très bien, ça ne fait aucun doute. Et c'est la 100e victoire de Lewis. Mais Max est remonté de manière spectaculaire, et ce n'est pas bon pour le championnat."

"Donc pour résumer, nous devons continuer à être vraiment agressifs dans notre manière d'aborder cette saison, pas sur la défensive, mais juste aller de l'avant afin de marquer de gros points. Car aucun d'entre nous, ni les autres, n'est vraiment bon pour maximiser le nombre de points pour le moment."

Les propos de Toto Wolff sont corroborés par le fait qu'à ce jour, ni Mercedes ni Red Bull n'est parvenu à signer un doublé en 2021, fait d'arme uniquement accompli par McLaren à Monza ! En Russie comme en Italie, les caractéristiques de piste semblaient taillées pour la W12, ce qui ne s'est pas entièrement concrétisé au niveau des résultats.

"J'ai arrêté d'essayer d'anticiper ce qui peut historiquement être un bon Grand Prix pour nous, car tout a beaucoup changé avec la nouvelle réglementation, tout change", assure Toto Wolff. "Nous savions vraiment que Monza et Sotchi seraient mieux pour nous. Et la réalité, c'est que là où nous sommes et avec cet écart de point, je doute que l'une des deux équipes connaisse de grosses variations à la hausse ou à la baisse. Il s'agit vraiment de continuer à faire le meilleur travail possible."