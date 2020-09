AlphaTauri : "Gasly est de plus en plus bon et confiant"

Il y a un an, Pierre Gasly était rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso en raison d'une demi-saison décevante au sein de la structure de Milton Keynes. Le fait est que ses performances ont drastiquement évolué depuis lors au sein de l'écurie italienne rebaptisée AlphaTauri : Gasly a conclu sa saison 2019 en beauté, avec notamment un podium au Grand Prix du Brésil, et semble tirer régulièrement le meilleur de sa monoplace depuis le début de la campagne 2020. Le Français a effectivement infligé un 6-0 à Daniil Kvyat en qualifications avec une avance moyenne de 0"385 sur le sec, inscrivant 14 points en six courses quand son coéquipier n'en a que deux à son actif.

Pour Franz Tost, directeur de la petite Scuderia, ces résultats n'ont rien d'étonnant : "C'est ce à quoi nous nous attendions car Pierre est un pilote très talentueux, et il était performant lorsqu'il était avec nous auparavant. Il poursuit son développement personnel, il est de plus en plus bon et confiant. Il fait simplement du bon travail."

Après les difficultés rencontrées chez Red Bull, le principal intéressé ne cache pas avoir retrouvé chez AlphaTauri un environnement qui lui est particulièrement favorable. "Je suis content de la relation avec l'équipe, de la manière dont nous travaillons", déclarait-il dans un entretien récent avec Motorsport.com. "Ils arrivent à me donner une voiture qui me permet de m'exprimer, et c'est vrai que c'est satisfaisant."

"Je pense avoir une vraie compréhension avec les ingénieurs qui travaillent avec moi, pour moi. Ils ont bien compris les choses dont j'avais besoin. Nous arrivons à bien nous comprendre quand je demande plus de train avant, plus de motricité… en fonction des choses que nous voulons améliorer sur la voiture, ils parviennent à trouver des réglages qui me permettent de tirer le maximum du potentiel de la voiture. C'est vrai que nous avons une très bonne relation de travail, cela se retrouve aussi dans nos résultats."

Dans le même temps, Alexander Albon est en grande difficulté face à Max Verstappen. L'Anglo-Thaïlandais est régulièrement relégué à une demi-seconde au tour, en qualifications comme en course, et les résultats s'en ressentent : il n'a que 40 points au compteur, contre 95 à l'actif de son partenaire. Ainsi, lors des points presse de Gasly, une sempiternelle question est posée : quid d'un retour chez Red Bull ?

"Certes, ces derniers temps, nous sommes très performants", admet le Normand. "Nous nous sommes qualifiés devant [Albon] lors des trois dernières courses [avant l'Espagne], mais ce n'est pas ma priorité. Je ne me focalise pas là-dessus. Et je ne veux pas vraiment y consacrer trop d'énergie, car cela ne va pas me rendre plus rapide ni m'apporter quoi que ce soit quant à mes propres performances. Ce n'est donc pas ma priorité. Bien sûr, je sais qu'Alex est rapide, et il l'a été par le passé. Je ne sais pas vraiment ce qui lui arrive en ce moment, mais ça n'a clairement pas l'air si facile."

Gasly reconnaît néanmoins que Helmut Marko (conseiller de Red Bull en sport automobile) est satisfait de ses prestations, bien qu'il soit difficile pour les deux hommes de se rencontrer autrement qu'à distance, en raison des bulles sociales instaurées pour combattre la pandémie de COVID-19 dans le paddock.

"Je sais qu'il est très content des performances en général. Mais forcément, il passe le plus clair de son temps dans l'hospitalité Red Bull et je suis de l'autre côté du paddock dans celle d'AlphaTauri. Par conséquent, ce n'est pas comme si nous avions beaucoup d'opportunités de nous voir. Mais globalement, il est content de mes performances en ce début d'année", conclut-il.

