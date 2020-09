Mode qualifs ou non, Mercedes va "rester la référence"

Ce n'est qu'une question de temps avant que la Formule 1 n'interdise l'utilisation de modes moteur différents lors des qualifications et de la course. Cette mesure, qui devait entrer en vigueur ce week-end au Grand Prix de Belgique et a été repoussée d'une semaine pour Monza, est censée niveler les performances des différents groupes propulseurs, Mercedes semblant notamment bénéficier d'un surplus de puissance gigantesque en Q3.

Cependant, compte tenu de l'avantage dont jouit le constructeur allemand en qualifications – au moins sept dixièmes sur les cinq derniers Grands Prix – il paraît peu probable que cela l'empêche d'obtenir la pole position, comme l'explique Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1 : "En F1, tirer vers le bas les leaders – ou du moins ceux qui sont censés être les leaders – a toujours été bon pour le sport. Nous considérons cela comme un défi."

"Nous avons un bon mode qualifs et nous sommes en mesure de donner ce petit surplus de puissance dans la dernière phase. Mais si ce n'est plus possible pour nous car tout doit être constant, alors ce n'est pas un déficit pour nous. Au contraire, nous pensons pouvoir transformer cela en davantage de performance en course. C'est quelque chose qui est un grand défi pour nous, que nous allons relever une fois la règle mise en place."

En effet, Mercedes pourrait même obtenir davantage de puissance le dimanche grâce à cette nouvelle règle. "Je pense que nous ne manquons pas de performance le samedi", poursuit Wolff. "Jusque-là, nous avions une certaine marge. Nous avons eu des difficultés lors de certaines courses, où nous étions assez limités quant aux modes moteur puissants, et si la F1 bannit certains modes d'unité de puissance en cours de saison, je pense qu'en réalité cela nous aidera en course."

"Si l'on peut éviter d'endommager son unité de puissance lors de ces quelques tours qualificatifs disponibles en Q3 et lors de certains tours en course, le risque de dégâts chute complètement. Cinq tours de mode qualifs en moins, c'est 25 tours de performance supplémentaire en course, et c'est quelque chose qui nous donnera davantage de performance, à notre avis."

"Il faut prendre en compte que même si cela risque de nous handicaper davantage en qualifications – ce dont je ne suis pas sûr, et ce ne sont que deux dixièmes environ – cela va handicaper tous les autres de la même manière. Mais nous sommes toujours à la limite de ce que nous pouvons extraire de l'unité de puissance, et si nous sommes limités au niveau des modes de qualifications, alors nous serons plus forts en course."

Quant à Andreas Seidl, dont l'écurie McLaren est motorisée par Renault mais adoptera les unités de puissance Mercedes à partir de 2021, il estime l'avantage de la marque à l'étoile si conséquent que ce groupe propulseur demeurera plus puissant que les autres quoi qu'il arrive.

"À vrai dire, je n'ai pas de vue d'ensemble de ce qu'est la différence des différents modes pour les différents motoristes, car je suis sûr que chaque motoriste a différents modes disponibles entre les qualifications et la course, ainsi que pendant la course. Je serais donc surpris si un motoriste n'avait qu'un mode disponible", commente Seidl, alors que les pilotes Ferrari ont affirmé que la Scuderia ne changeait pas de mode entre les qualifications et la course.

"À quel point la différence est grande entre les différents motoristes, je ne peux pas en juger. Je pense que c'est vraiment un sujet qui a besoin d'être résolu entre les motoristes et la FIA. Quels que soient les changements de règlement, avec les capacités et les compétences dont dispose Mercedes, je suis sûr qu'ils vont rester la référence en cette ère moderne des unités de puissance hybrides", conclut l'Allemand.

