Interdire les modes qualifs "ne peut être que positif" pour Ferrari

Il est apparu ce jeudi avant le GP d'Espagne que la FIA était prête à mettre fin à la pratique des modes moteur de qualifications dès le GP de Belgique, fin août. L'idée est d'empêcher les équipes d'utiliser des réglages pré-programmés qui augmentent sensiblement la performance des unités de puissance sur une courte période lors des qualifs et, a priori, de n'autoriser qu'un mode moteur unique pour la séance du samedi après-midi et la course.

Lire aussi : La FIA veut interdire les modes moteur qualifs dès le GP de Belgique !

Tout cela va devoir être clarifié par une directive technique envoyée aux écuries avant Spa. Toutefois, il apparaît que les structures qui risquent d'y perdre le plus sont celles motorisées par Mercedes. Au contraire, Ferrari est à la peine avec son bloc turbo hybride depuis le début de saison, dans le sillage d'un accord secret avec la FIA suite à l'enquête sur le suspicieux moteur 2019, et devrait ne pas vraiment être impacté par ce revirement réglementaire.

Quand il lui est demandé ce qu'une telle interdiction signifierait pour Ferrari, Charles Leclerc a affirmé que l'écurie ne disposait d'aucun mode particulier en qualifications et qu'une telle nouvelle ne pouvait qu'être bonne pour la Scuderia.

"Pour être honnête, je ne pense pas que cela nous affectera autant, donc je pense que cela ne peut être que positif pour nous. À quel point ce sera bénéfique, ça reste à voir. Mais pour nous, je peux dire que nous n'avons rien de différent entre les qualifications et la course. Donc, en ce qui nous concerne, cela ne changera rien."

Leclerc a en tout cas plutôt soutenu la décision, en lançant qu'elle était "probablement" prise "pour une bonne raison".

Son coéquipier Sebastian Vettel a fait écho à ses propos, en déclarant : "Attendons de voir ce qui va se passer. Cela dépend toujours de ce que vous êtes capable de faire, je suppose."

"Si vous avez développé quelque chose sur votre moteur qui vous permet sans doute de parcourir une certaine distance avec plus de puissance, plus de contraintes sur le moteur, alors ce n'est probablement pas la meilleure nouvelle. Mais de là où nous sommes actuellement, comme l'a dit Charles, cela ne nous affecte pas."

Voir aussi :