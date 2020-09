Sebastian Vettel dément les tensions avec Ferrari

Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison après que l'équipe a choisi de ne pas renouveler son contrat au-delà de 2020, Carlos Sainz prenant sa place à Maranello. Sa dernière saison au sein de la Scuderia a commencé par des difficultés récurrentes sur la piste en raison du manque de performance de la SF1000, au volant de laquelle l'Allemand a ouvertement déclaré ne pas avoir confiance.

Le quadruple Champion du monde n'a pas réussi à se qualifier ou à terminer mieux que 10e lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire à Silverstone. Lors de la course de dimanche dernier, Vettel a ouvertement critiqué la stratégie de Ferrari à la radio, affirmant d'abord à la radio que l'écurie avait "foiré" avant de dire plus tard que les décisions "n'avaient aucun sens". Il a toutefois assuré qu'il n'y avait pas de tension supplémentaire avec l'équipe, que ce soit en raison des difficultés rencontrées à Silverstone ou d'un changement d'environnement avant son départ.

"Non, je ne suis pas d'accord avec ce commentaire", répond Vettel lorsqu'il lui est demandé si les tensions sont de plus en plus fortes. "Je pense que nous essayons de faire tout notre possible, et il est impossible d'être détendu si les choses ne vont pas dans le bon sens ou si elles tournent mal. Naturellement, si l'on juge les émotions juste après la course ou pendant la course, je ne pense pas que cela reflète ce qui se passe de manière représentative ; c'est pourquoi je suis plutôt en désaccord."

"Je n'ai pas fait une super course et nous avons essayé de rattraper le coup. Nous aurions pu opter pour une stratégie différente, mais nous ne l'avons pas fait. Nous en avons donc parlé, nous en avons tiré des conclusions et sommes passés à autre chose. L'atmosphère n'est pas très différente de la semaine précédente ou de celle d'avant."

Vettel occupe actuellement la 13e place du championnat pilotes avec seulement 10 points à son actif, soit moins d'un quart du total de son coéquipier Charles Leclerc. Le #5 doute que Ferrari puisse envisager de se séparer de lui avant la fin de la saison 2020, convaincu qu'il aura une chance de voir ses résultats s'améliorer.

Interrogé au sujet d'un éventuel départ précoce de chez Ferrari, Vettel répond : "Je ne pense pas... Nous n'en avons même pas discuté. J'imagine que ce n'est pas une question que pour moi. Mais je sais ce dont je suis capable, je sais quel travail je peux faire. Actuellement, ce n'est pas la meilleure série qui soit, mais je suis sûr que si les choses se calment, si j'ai une bonne opportunité, je vais la saisir."

