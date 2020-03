Une annulation du GP des Pays-Bas n'est pas à exclure

La F1 a annoncé hier le report des Grands Prix des Pays-Bas et d'Espagne, tandis que celui de Monaco a été annulé, la Principauté étant face à un casse-tête logistique trop important pour prévoir de maintenir l'événement. Pour les deux premiers cités, la difficulté résidera dans le fait de trouver une nouvelle date, et Jan Lammers, le directeur du GP des Pays-Bas, rappelle que ce n'est aucunement la priorité actuellement, face à une pandémie dont on ne sait pas quand elle sera sous contrôle.

"Nous sommes évidemment déçus pour les fans, mais en même temps, ils vivent la même chose que nous", a déclaré Lammers à Motorsport.com. "C'est le virus qui a le contrôle sur nous, donc nous ne décidons de rien en ce moment. C'est le virus qui nous fait aller dans toutes ces directions. Pour l'instant, nous ne voulons absolument pas provoquer la pitié en disant à quel point c'est triste et mauvais pour nous, car il y a des entreprises qui ont été fermées d'un jour à l'autre, et des gens qui se reposent sur des rentrées d'argent alors que celles-ci sont à zéro."

"Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement, ce serait complètement incorrect d'organiser un Grand Prix le 3 mai. Même si nous étions capables de le faire, il faut se demander si c'est quelque chose que l'on voudrait faire. De notre point de vue, c'est une chose que l'on a vu arriver. Le plus important, c'est que ça ne sera pas le 3 mai. La grande question est maintenant de savoir quand ce sera."

La F1 espère débuter sa saison début juin en Azerbaïdjan et s'organise pour replacer les courses reportées dans le calendrier. En ce sens, la décision a été prise de déplacer la pause estivale, qui se tiendra ces prochaines semaines et laisse ainsi de nombreuses places cet été pour sauver un maximum d'épreuves. Cependant, Lammers se veut sceptique quant à ce délai et juge que ce scénario est particulièrement optimiste.

"Nous serions ravis si en juillet, nous pouvions dire que le pays et le monde étaient libérés du virus, mais à quel point est-ce réaliste ? Actuellement, nous devons nous tenir prêts pour tout type de scénario, et même en tant que fan, il faut se demander si un report d'un an ne serait pas une meilleure chose. Tous les scénarios sont possibles. Si août était une date sur laquelle on pouvait se concentrer, ce ne serait qu'une question de temps avant que l'on annule celle-là aussi. Tout cela se déroule dans notre monde. Regardez les événements, et dites-moi à quel point c'est réaliste ?"

Face à l'incertitude de la maladie et de la date à laquelle elle sera sous contrôle, le directeur du GP des Pays-Bas révèle qu'une annulation de l'édition 2020 est également envisagée : "Nous avons admis le fait que ça pourrait être une des conséquences. Il y a des pays où le virus n'est même pas encore entré. Où en sommes-nous, face au pic [de l'épidémie] ? En Chine, ça revient sous contrôle, mais à quel stade en sommes-nous ? C'est une chose dont nous aimons à croire que nous avons le contrôle, mais ce n'est pas le cas. C'est le virus qui a le contrôle."

Et de terminer sur une note peu optimiste, mais servant à remettre la F1 dans son contexte de divertissement : "Il y a un enterrement toutes les demi-heures à Bergame. Si vous êtes un fan, que vous avez acheté un billet et que vous vous demandez quand le Grand Prix aura lieu, c'est davantage un dérangement qu'un drame ou un désastre. Des gens sont en pleine santé et le lendemain, ils se battent pour leur vie. Si ça n'est pas arrivé dans votre cercle, vous pouvez vous considérer chanceux. Attendez que ça touche quelqu'un proche de vous, et vous réaliserez ce qui se passe dans le monde."

Propos recueillis par Adam Cooper

