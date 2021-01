Aston Martin dévoile son sponsor titre pour son retour en F1

Aston Martin annonce ce jeudi avoir signé un accord majeur avec Cognizant Technology Solutions. La multinationale américaine, spécialiste des services informatiques, devient le sponsor titre de l'écurie britannique. Les monoplaces conçues à Silverstone vont donc voir disparaître le rose du précédent partenaire, BWT, qu'elles portaient depuis 2017. Tout porte à croire que la livrée Aston Martin sera majoritairement faite de vert anglais, mais il n'est pas encore exclu que BWT continue de figurer parmi les partenaires de l'écurie.

L'accord entre le constructeur britannique et Cognizant porte sur plusieurs années. Fondée en 1994, Cognizant est une société qui emploie près de 300 000 personnes à travers le monde. Elle est déjà impliquée dans le sport par ses liens avec la Fédération anglaise de football.

"Le retour d'Aston Martin en F1 après plus de soixante ans d'absence est un moment historique dans l'Histoire du sport", souligne Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin. "Chacun sait ce que représente Aston Martin, mais l'écurie de F1 nous permettra d'apporter l'essence de la marque dans de nouveaux endroits et de nous appuyer sur les solides fondations mises en place par les précédentes incarnations de l'équipe. Je suis immensément fier que nous puissions ouvrir ce nouveau chapitre avec le soutien de Cognizant. Dans le monde d'aujourd'hui, où la révolution numérique se poursuit, je n'imagine pas meilleur partenaire pour travailler avec nous alors que nous nous efforçons de faire d'Aston Martin l'une des plus grandes écuries de F1."

Directeur de l'équipe, Otmar Szafnauer assure que la collaboration entre Aston Martin et Cognizant ira au-delà du simple rôle de sponsor titre. "L'innovation et la technologie sont des piliers fondamentaux pour toute écurie de F1, et ce partenariat à long terme dépasse le simple exercice commercial", avance-t-il. "Avec une nouvelle usine déjà en construction, l'expertise et les ressources de Cognizant apporteront de la valeur dans tous les domaines pour nos opérations informatiques, et ce sera une contribution précieuse à notre performance en piste."

"Nos marques internationales ont énormément de points communs", ajoute Brian Humphries, PDG de Cognizant. "Nous sommes des firmes novatrices, qui vont de l'avant rapidement et qui restent concentrées sur le fait d'être à la pointe. Nous comprenons la puissance incroyable des nouvelles technologies et la manière de les exploiter pour créer des expériences uniques. Nous sommes enthousiasmés par la promesse de ce partenariat aux bénéfices partagés."

Pour son grand retour en F1, Aston Martin alignera cette année Sebastian Vettel et Lance Stroll sur la grille, le quadruple Champion du monde ayant rejoint l'écurie en provenance de Ferrari, pour remplacer Sergio Pérez.