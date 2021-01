Ferrari prédit des débuts "très difficiles" pour Schumacher

En 2021, Mick Schumacher va faire ses débuts en Formule 1 au sein de l'écurie Haas, débuts qui s'annoncent difficiles. L'équipe américaine n'a pas développé sa monoplace au cours de la saison 2020 et ne compte pas le faire davantage lorsqu'elle aura présenté sa nouvelle monture cette année. De plus, Schumacher a toujours connu une première campagne difficile dans chaque championnat auquel il a participé, finissant dixième à douzième en F4, en F3 et en F2, avant de jouer le titre l'année suivante dans chacune de ces disciplines – avec succès en F3 Europe et en F2.

D'après Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari dont Schumacher est le poulain, le scénario pourrait être similaire en F1 : "Je pense que ce sera très difficile pour lui au début. Si je regarde son expérience passée, en F2 et en F3, il est habituellement à son meilleur niveau lors de la seconde saison et non la première. En comparaison, Charles [Leclerc] est généralement très rapide dès le premier jour."

"Je pense que Mick, dans son développement, apprend beaucoup lors de la première saison et même au début de la seconde. Puis il devient très fort lors de la deuxième moitié de la seconde saison. C'est pourquoi je pense qu'il sera important pour lui de faire deux saisons. Mais dès la seconde, je m'attends à voir des progrès par rapport à la première." Les chiffres corroborent l'analyse de Binotto, en particulier en F3 Europe, où il n'a remporté aucune de ses 44 premières courses mais huit des 16 dernières.

Pourrait-on voir Schumacher bientôt dans un baquet Ferrari ? C'est difficile à dire. La Scuderia n'a pas pour habitude de faire confiance aux jeunes pilotes même si elle a titularisé Charles Leclerc pour sa deuxième saison dans l'élite seulement. La dernière fois que l'on a vu un rookie dans un bolide rouge, c'était… Gilles Villeneuve, qui n'a fait qu'un Grand Prix avec McLaren avant de débarquer à Maranello en 1977 !

"La Ferrari Driver Academy n'est pas là pour former des pilotes pour la F1, elle est là pour former des pilotes qui pourraient piloter une Ferrari un jour, une voiture rouge", insiste Binotto. "Je pense que quand on saute en F1 depuis la F2, la première année ne peut pas avoir lieu directement dans une voiture rouge, car ce sera trop de responsabilités et pas assez d'expérience."

Mais que doit accomplir Schumacher pour avoir sa chance ? "J'attends vraiment de lui qu'il prouve sa vitesse dans le contexte de la F1, à la fois en qualifications et en course", répond l'Italien. "Mais encore plus que ça, qu'il prouve qu'il est très compétitif en rythme de course et constant quant au fait de finir les courses, et dans une bonne position. Carlos [Sainz] est très bon dans ce domaine. En général, il finit à une meilleure place qu'en qualifications. C'est ce que l'on peut attendre d'un plote, et c'est ce que j'attends de Mick pour les deux prochaines années."

